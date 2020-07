Lovitură teribilă primită de Gigi Becali. Cine şi cum s-a răzbunat pe milionarul din Pipera

Sergiu Buş a fost contactat deja de Gigi Becali, însă negocierile au picat rapid, după ce atacantul a refuzat să meargă la FCSB din cauza salariului mic propus. Atacantul a cerut un salariu lunar de 15.000 de euro şi o primă de instalare de 150.000 de euro. Gigi Becali n-a vrut să audă şi a recunoscut că negocierile cu Sergiu Buş s-au încheiat!

"Îmi place de Buş, dar are pretenţii mari. Şi atunci nu ne-a mai interesat. S-a discutat cu el, dar are pretenţii mari. Şi am întrerupt discuţiile" , a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali nu vrea să mai audă de jucători străini la FCSB. "Perla" din Liga 1 pe care a pus ochii finanţatorul

Imediat după negocierile eşuate cu FCSB, Sergiu Buş a fost contactat de CFR Cluj. Ardelenii îl vor la echipă în locul lui George Ţucudean, care şi-a încheiat deja contractul şi nu va mai evolua la campioana României şi în stagiunea următoare.

Sergiu Buş a mai fost legitimat la CFR Cluj între 2009 şi 2014, iar acum pare interesat de o eventuală revenire în Gruia.