Gigi Becali, potop de acuze la adresa lui Contra. "E inadmisibil, inacceptabil! Nu ai cum să faci aşa ceva"

"Eu nu am nimic cu Contra, dar m-a lăsat fără cuvinte ce a făcut. Nu ai cum să înjuri aşa. Nici nu ştiu ce să mai comentez. Este inadmisibil, e inadmisibil. Nu ai voie să faci aşa ceva. Cum să faci aşa ceva? Cum să înjuri în halul ăla? Nu ai cum. Aşa ceva este inacceptabil, inadmisibil. Nu se poate aşa ceva", a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Întrebat dacă ar trebui să mai rămână Cosmin Contra la echipa naţională, Gigi Becali a sugerat că acesta ar trebui să plece. "Dacă v-am zis că nu se poate aşa ceva. Nu ai cum să faci aşa ceva. Federaţia ştia că face aşa ceva.. poate ne ajută Dumnezeu să ne calificăm, dar.. ", a mai afirmat Becali.

"Eu nu mai vreau să critic, nu mai vreau să critic lumea. Nici pe el, că se supără. Am vorbit cu el data trecută după ce m-am luat de el. "Bă, nea Gigi, că de ce..." şi nu mai vreau să zic, dar aşa ceva nu se poate. Nu ai voie să faci aşa ceva. Este inadmisibil", a continuat patronul FCSB.

România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, iar după meci Cosmin Contra și-a cerut scuze pentru faptul că l-a înjurat pe Pușcaș și a încercat să-și explice gestul. "Mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avut-o. Se întâmplă în acele momente. Nu mi-am dat seama că am avut reacția aia. Trebuia să bată altcineva și m-am enervat. Am văzut și eu acum ce reacție am avut. Am vorbit după meci cu Pușcaș și totul s-a rezolvat. Îl așteptăm să dea gol la meciul următor", a declarat Cosmin Contra.