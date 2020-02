Gigi Becali, scos cu sacii de bani în stradă. Miliardul în război cu procurorii. "Ne e frică să trăim în ţara noastră"

Pe numele lui Gigi Becali a fost deschis un nou dosar, de data asta pentru spălare de bani. Acesta spune ca este santajat, hartuit de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost instiintat de către banca unde isi tine economiile, ca trebuie sa isi mute banii. Dosarul lui Becali este instrumentat de procurorul Radu Ionescu.

"Ne e frică să mai trăim în ţara noastră de frica unor copii. Eu nu am nicio legătură, sunt bani curaţi, se duc în terenuri, se duc în biserici, spitale. CUm să fur dacă donez. Banii dacă îi furi nici nu sunt primiţi de Dumnezeu, 45 de milioane am donat statului român. Am rămas şocat, când am citit am rămas blocat. Atâta nebunie. Şeful DNA trebuie să ia măsuri." , a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali, patronul FCSB, trebuie să-şi mute toţi banii pe care îi avea la Raiffeisen Bank, din cauza anchetelor DNA.