Gina, nora lui Liviu Dragnea, imagini de infarct pe Instagram. Pozează provocator şi nu poartă sutien

Gina și Valentin sunt împreună de șase ani și s-au căsătorit după o relație de cinci ani. Ea este fiică de preot, Dionis Tătulescu este tatăl ei. Nora lui Liviu Dragnea şi-a încercat norocul şi la un concurs de frumuseţe, însă nu l-a câştigat.

Noul an i-a prins pe tărâm străin, în Thailanda, acolo unde au avut parte de o vacanţă de vis. Bineînţeles, nu au lipsit fotografiile incendiare, în costum de baie, care au primit sute de like-uri. Soția lui Valentin Dragnea se pozează constant pe internet, în maşini de lux sau locaţii exclusiviste.

Nora lui Liviu Dragnea conduce un Lamborghini

Gina Alexandra Dragnea, nora fostului lider PSD, deţine un Lamborghini Gallardo Spyder. Bolidul a apărut pentru prima dată în 2006, la Salonul Auto de la Los Angeles. La doi ani de la lansare, modelul a suferit un facelift și a fost fabricat cu mici modificări estetice și tehnice până în 2014. Din pozele cu autoturismul soției lui Valentin Dragnea, acesta pare a fi un model 2012-2014. Pe site-urile cu mașini second hand, Lamborghini Gallardo Spyder poate fi cumpărat cu sume cuprinse între 90.000 – 100.000 de euro.

Tânăra scoate din buzunar o sumă colosală pentru taxa anuală a acestui bolid. Potrivit unor specialiști, impozitul pentru acest tip de automobil depășește 8.000 lei pe an, relatează WOWbiz.ro. Pentru o asigurare RCA, nora lui Dragnea va plăti ”doar” 2.000 lei pe an, în timp ce polița CASCO poate ajunge poate ajunge la 10.000-12.000 euro pe an.