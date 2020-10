Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat, duminică, pe Nurburgring, Eifel Grand Prix, a 11-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Este a şaptea victorie din acest sezon pentru Hamilton. El a obţinut a 91-a victorie din carieră în Formula 1, egalând astfel recordul lui Michael Schumacher. Germanul a obţinut 91 de victorii în perioadele 1991-2006 şi 2010-2012.

Hamilton a primit o cască purtată de Schumacher după ce a egalat recordul germanului. Casca i-a fost înmânată lui Hamilton de fiul germanului, Mick Schumacher.

"Michael Schumacher nu poate să vorbească!". Dezvăluiri picante făcute involuntar de fosta soţie a lui Flavio Briattore

“Sunt onorat, nici nu ştiu ce să spun. Când creşti urmărind pe cineva şi idolatrizându-l pentru calitatea sa de pilot, dar şi ceea ce poate face an de an, cursă de cursă, săptămână de săptămână cu echipa sa.... Doar văzând dominaţia sa atât de mult timp nu cred că cineva, în special eu, şi-a imaginat că m-aş apropia de Michael în ceea ce priveşte recordurile. Este o onoare incredibilă şi va dura ceva timp până când mă voi obişnui. Mi-am dat seama abia când am ajuns la boxe, nu când am trecut linia de sosire. Nu aş fi putut reuşi fără această echipă incredibilă care mă împinge din spate şi dă totul. Mulţumesc mult şi am un respect imens pentru Michael”, a spus Hamilton.