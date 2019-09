Horoscopul zilei de MARŢI 17 SEPTEMBRIE 2019. Vindecări valoroase în relaţii prin Venus şi Chiron!

Venus si Chiron ne aduc un cadou – cadoul de a iubi pe cineva (poate pe tine insuti ?) in ciuda defectelor sale. Sau poate darul de a vedea frumusetea acolo unde altii nu reusesc. Poate darul de a gasi o cale vindecatoare de compromis si cooperare acolo unde nu era niciuna. Ziua de azi vindeca vechi rani in relatii de tot felul – pot fi relatii de iubire, prietenie, bani, politica. Ce relatie are nevoie de atentia ta urgenta ? Unde in viata ta se simte urat, ranit, singur, neiubit, dezechilibrat ? Chiron descuie usa ca sa poata fi mult mai bine.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Natura ta adaptabila va fi pusa la teste azi in timp ce pamantul pare sa freamate sub picioarele tale. Tine minte sa te lasi sa curgi o data cu valul, sa avansezi de-a lungul fluviului dar asta nu inseamna sa cedezi total controlul. Tu ai puterea de alegere la indemana, deci foloseste-o. Ia un rol activ in evenimentele de azi, altfel, daca nu ai de gand, mai bine ai ramane in pat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sunt perioade in viata, exact ca cea prin care treci acum, in care inveti sa gandesti diferit despre relatii si evenimentele din preajma lor. Ceva ce te-a ranit acum cateva luni din ce ti-a facut cineva apropiat, acum daca te mai deranjeaza un pic. Este valabil pentru orice aspect al vietii tale. Ai devenit mai intelept si filozof despre lucruri si situatii ? Inseamna ca inveti ce conteaza in viata cu adevarat : sa stii incotro te duci, nu neaparat cu cine sau cum sa ajungi acolo...de asta are grija Universul.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te-ai putea simti un pic speriat azi ca un copil mic care doreste sa stea sub plapuma azi. Tine minte, totusi, ca sub pat sunt tot atatia monstri cat sunt in intreaga lume. Cel putin cu cei din afara, ii poti vedea si ii poti combate. Nu te inchide in tine pe durata acestor vremuri mari de miscare si evolutie. Tine minte ca opinia ta este la fel de valoroasa ca a absolut oricui altcuiva.

