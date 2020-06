Lovitură de teatru în DIVORŢUL dintre Ilie Năstase şi Ioana Simion. Ce s-a întâmplat acum DOUĂ ZILE

Ilie Năstase şi Ioana Simion au uitat de divorţ și au devenit nași spirituali pentru un copil. Botezul a avut loc sâmbătă, 30 mai, la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din comuna Crucea, județul Constanța.

"Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru încreștinarea micuțului Teodor!", a scris Ioana Simion pe Facebook.

Ioana Simion și Ilie Năstase s-au comporat de parcă nu există nicio problemă în relația lor, deşi a cincea soţie a fostului sportiv anunţase acum câteva zile separarea de Ilie Năstase.

"Din punctul meu de vedere, într-o relație când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume", spunea Ioana Simion.

"Cu Ilie mai vorbesc, dar locuim separat. Ne mai vedem, îl mai ajut cu ce are nevoie, îl duc unde are nevoie. Atât. Eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o", mai preciza Ioana Simion