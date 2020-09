Încă un caz în care sunt implicaţi membri ai clanului Duduianu zgubuie imaginea Poliţiei Române

Mai mulți indivizi recalcitranți au dat buzna peste vecinul lor, în propria curte. La început l-au amenințat, apoi s-au năpustit asupra lui. L-au bătut până l-au lăsat inconștient. Soția acestuia a asistat neputincioasă. Disperată, femeia a sunatla 112. Soțul a fost transportat la spital, iar ea la audieri, alături de agresori.

"După tot ce s-a întâmplat, mă tem. Am atacuri de panică. Mă chinui de două luni de zile și nu am niciun răspuns. De ce a murit soția mea?", se întreabă neputincios bărbatul agresat.

În secția de poliție, femeii i s-a făcut rău, cuprinsă de panică și cu gândul la soțul lăsat inconștient. La câteva minute distanță, aceasta a intrat în stop cardio respirator și a murit în ambulanță în drum spre spital.

"Soția mea a murit de două luni de zile. Eu am mers la Secție. Din 2019 am depus plângere. Nu au făcut nimic până acum. În 2019, au continuat să îmi facă probleme, autoritățile nu au făcut nimic. Acum,în 2020, soția a murit. Eu am mers personal la Secția 19. Am mers de trei ori cu avocat, de şapte ori am mers singur", mai spune victima.

Agresorii au fost lăsați în libertate, fără să fie trași la răspundere. De două luni, bărbatul își caută dreptatea, însă fără niciun rezultat.

Clanul Duduianu a revenit în atenţia publicului după ce liderul lor, Emi Pian, a fost înjunghiat mortal pe stradă în urma unei partide de barbut.

Şeful Poliţiei Române a demisionat

Chestorul Liviu Vasilescu a anunțat, la începutul lunii septembrie, că se retrage de la conducerea Poliției Române.

"Vă rog să îmi permiteţi ca de astăzi să mă retrag din funcţia de inspector general al Poliţiei Române, să rămân ofiţer de poliţie şi să îndeplinesc sarcinile ce îmi vor fi încredinţate", a anunţat Liviu Vasilescu.

Demisia şefului Poliţiei Române are loc în contextul scandalului izbucnit după întâlnirea șefului IGPR cu membri ai clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, înainte de înmormântarea fostului lider al grupării. Potrivit unor imagini apărute în spațiul public, Liviu Vasilescu s-a întâlnit cu membri ai clanului Duduianu după moartea lui Emi Pian.

„Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager, mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritatea profesională fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp, am constatat un atac mediatic concentrat asupra Poliției Române și Ministerului Afacerilor Interne, într-o perioadă în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor.

Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le mulțumesc acestor eroi ai zilei pentru rezultatele obținute și să le transmit, indiferent ce cred unele persoane care au văzut munca de poliție mai mult din fața televizorului decât din teren, sunt onorat că sunt colegul lor.

În permanență mi-am asumat responsabilitatea deciziilor și întotdeauna mi-au plăcut și surprizele. În același cadru, vă rog să îmi permiteți ca, de astăzi, să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de Poliție și să îndeplinesc sarcinile ce îmi vor fi încredințate. Vă mulțumesc!", a mai declarat Liviu Vasilescu.