Înregistrare explozivă, Rok Xavi este ameninţat de un membru al clanului Baboi. Investigatorul România TV a aflat cine e şeful clanului

Nu se ştie cine i-a vandalizat maşina lui Rok Xavi, dar acesta a avut parte de ameninţări verbale directe, din partea unui dintre membrii clanului Baboi, Gabriel Ciocodan, după cum o arată înregistrările. "Problema este că eu sunt cunoscut de poporul roman în Italia. De când am vorbit de Baboi au început problemele, îmi trimit mesaje de ameninţare urâte", a spus Rok Xavi, la România TV. "Azi am aflat cum se numeşte Baboi. Se numeşte Laurenţiu Contantinescu şi are 47 de ani. El este cel mai mare interlop, cel mai urmărit pe prostituţie în Italia", a mai spus Rok Xavi.

Mai jos, ameninţările pe care le-a primit Rok Xavi, într-o convorbire cu Gabriel Ciocodan, membru al clanului Baboi

Gabriel Ciocodan: Eu îți spun direct...să-mi bag xxxx în Cumpănașu .

Rok Xavi: Nu am nicio treabă cu Cumpănașu.

Gabriel Ciocodan: ...în copiii lui și în ce vrea el să facă cu interlopii ăia, mă doare-n xxxx de ei. În interviurile alea spui că sunt cap de clan. Ce cap de clan sunt eu, mă? Unde m-ai văzut tu și cine m-a văzut să alerg cu mașini în Italia? Eu nu mai sunt în italia de mulți ani. Ce Dumnezeii mamii lor se vorbește atât de mine? Nu mă interesează ce spui tu acolo și ce nu spui. Mă doare pe mine-n xxxx de poliție. M-ai băgat în niște xxxx care nu sunt ale mele. M-ai dat cu numele meu, mi-ai stricat tot numele meu... Au ajuns la vizualizări de 1 milion şi 300 de mii de persoane. Acel interviu cu Gina pe care l-ai făcut tu și-ai spus tot numele meu... Ciocodan Gabriel... Tot ai zis. Tu ai făcut, tu descoase. Tu ai făcut, tu descoase că dacă nu, îți promit.. Îți promit că dacă n-am să pun toată lumea să-și bage xxxx în copiii tăi și pe Facebook și peste tot.