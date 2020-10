Înregistrări BOMBĂ despre scandalul de la Sectorul 1:De unde să ştiu că nu a pus listele la gunoi? Cum să pui ştampilele cu voturile?

În înregistrare apar judecătorul Olimpia Crețeanu, locțiitorul Biroului Electoral Circumscripție Sector 1, și procurorul Nicolae Sprîncu, președintele Biroului Electoral de Circumscripție.

Discuția purtată de procurorul Bogdan Sprîncu și judecătorul Claudia Crețeanu

- Până la urmă merg camerele alea?

- La (neinteligibil) secţii de votare nu găsesc listele permanente...

- Haideţi acolo!

- Nu găsesc listele permanente şi listele suplimentare.

- Suplimentare?

- Cum aţi făcut dumnevoastră aici?

- Aoleu!

- Ceilalţi au spus să pună ştampilele, să pună toate materialele, adică listele permanente, listele suplimentare să le pună în sac... Decât ia-le de la mine... Unde sunt sacii atunci?

- Haideţi să vedem.

- Cum verifici dumneata dacă mi-a pus el mie acolo? Are sigiliu pus? Unde dracului sunt sacii ăia cu rechizite? Că n-am văzut niciun sigiliu. De unde ştiu că ăla mi-a pus mie listele permanente şi nu sunt acasă sau în coşul de gunoi, pe stradă?

Haideţi, dar eu întreb acum. Unde este sigiliul pe sacii cu rechizite unde au fost şi ştampile?

Am găsit ştampile în saci. În alea cu voturi am găsit.

- Trebuiau să fie toate sigilate.

- Bun, şi? Cine să facă primirea?

- Biroul Electoral de sector, dar face primirea doar la saci.

- Şi erau sigilaţi sacii? Căutaţi-mi listele electorale, listele permanente şi suplimentare la secţiile astea! Că oamenii ăştia au înnebunit. Eu n-am nimic din listele permanente. Nu am NIMIC!

- Care sunt secţiile astea?

- Da, astea. Au fost multe, dar am găsit, amestecate, rupte cum erau. Numai sigilate nu erau şi numai în ordine nu erau. Dacă zice că nu le controlez, măcar să fie sigilate, dar ele nu există.

- Aţi desfăcut sacii cu materiale sau ce dracului sunt. Cum să pui ştampilele cu voturile? Să le pui acolo. Uite, am mai găsit o sacoşă aci.