Ioana Filimon, bătută şi înşelată. Vedeta face dezvăluiri cutremurătoare: "M-a pus cu acea femeie la masă. Eu nu ştiam"

În cadrul unui interviu, celebrul model a povestit că, din nefericire a simțit pe pielea ei ce înseamnă să fii agresat fizic. Vedeta a povestit că a fost bătută de unul dintre partenerii ei, dar în acelați timp explică faptul că nu înțelege de ce bărbatul a recurs la acest gest, pentru că nu avea niciun motiv să facă acele lucruri îngrozitoare.

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal.

Trebuie să discutăm frumos și să înțelegem ce vom face. L-am iertat, dar nu va mai continua o relație, pt că tot timpul o să-ți amintești”, a declarat Ioana Filimon la o emisiune tv.

Mai mult decât atât, vedeta explică faptul că bărbatul a mai pus-o într-o ipostază șocantă, a pus-o cu amanta la aceeași masă: „Pe lângă că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam”, a mai spus ea.

