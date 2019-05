Iohannis, despre declaraţiile lui Pintea potrivit cărora suntem un "popor de infractori": Poate ar face bine cu toţii să plece acasă

Klaus Iohannis a fost întrebat, miercuri, la Sibiu, despre declaraţiile ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, conform cărora românii ar fi o naţie de infractori.

"Acuma, doamna ministru face parte dintr-un guvern şi dacă se referă la partidul domniei sale şi la guvernul din care face parte este trist, dacă avem un partid şi un guvern care face parte din categoria enunţată de domnia sa, poate ar face bine cu toţii să plece acasă şi să ne lase pe noi românii să ne construim viitorul fără infractori", a răspuns Iohannis, potrivit news.ro.

Potrivit G4Media.ro, Sorina Pintea a făcut declaraţia respectivă la o dezbatere publică.

"Nu ştiu dacă ştiţi, am publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii modificarea amenzilor pentru măsuri ingienico-sanitare, pentru depăşirea timpilor de staţionare în Unitatea de Primiri Urgenţe. Vă spun foarte sincer, m-a amuzat reacţia unora de după şi mă gândeam, sper să nu mă citeze nimeni, eu cred că suntem un popor de infractori. În momentul în care se măresc amenzile, protestăm. Păi dacă eu n-am de gând să încalc legea, de ce să fiu supărat că cresc amenzile?", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Sorina Pintea i-a dat replica președintelui Klaus Iohannis, după ce acesta a comentat ultima declarație pe care a facut-o.

"Declarația a fost scoasă din context și folosită în scop politic. Am constatat cu surprindere că și președintele Iohannis a făcut un comentariu la această declarație, neîncercând să vadă exact cum am spus-o și de ce am spus-o. Eu aș fi vrut să îi dau o replică, într-un fel, dar am să-i dau un altfel de replică. Am să-mi permit să citesc un e-mail, sper să nu se supere cel care mi l-a adresat. În urmă cu câteva luni, am fost întrebată cum aș putea salva o viață. Am rămas surprinsă pentru că cel care mă întreba - era vorba despre soția dânsului - nu știa că Ministerul Sănătății a modificat ordinul 50 prin care putem trimite mai ușor pacienții la tratament în străinatate.

Bună seara, doamna ministru. Chiar dacă nu v-am scris de mult, să ştiţi că vă urmărim la televizor. Aseară am cunoscut o fată cu aceeaşi boală ca cea a soţiei mele, care nu mai are mult de trăit. Este în faza avansată şi de atunci mă tot gândesc la dumneavoastră şi la cât de mult ne-aţi ajutat. Nu ştiu dacă o să pot să vă răsplătesc vreodată şi mă uit la soţia mea cum îşi revine, în fiecare zi. Îmi doresc din tot sufletul să vă cunoaştem şi să vă mulţumim personal.

Nu i-am cunoscut pe aceşti oameni, nici nu era cazul. Erau nişte oameni care aveau nevoie de ajutor. Cred că domnul preşedinte nu ştie asta pentru că nu a fost interesat. Altfel nu îmi explic cum în 2016 a permis să fie blocate proiectele pentru construcţia centrelor de maril arşi, cum a permis să fie blocate proiectele privind radio-terapia? Asta nu mai ţine de culoarea politică. Iohannis a permis blocarea unor proiecte.", a spus Sorina Pintea.