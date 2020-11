Irinel Columbeanu trece prin momente dificile. Ce spune despre el fosta soţie, Monica Gabor: "M-a ajutat foarte mult"

Singura persoană care îi este aproape fizic este iubita lui, şi asta pentru că fiica sa locuieşte de doi ani în America, la mama ei, Monica Gabor. Irinel Columbeanu spune că vorbeşte cu Irinuca şi se văd virtual. Este convins că acolo îi este cel mai bine.

„Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsura ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală’, a transmis Irinel Columbeanu.

Monica Gabor, despre Irinel Columbeanu

Chiar dacă duce o viaţă foarte frumoasă alături de Mr. Pink, Monica Gabor îi este recunoscătoare lui Irinel Columbeanu. Cei doi au avut o relație foarte controversată, din cauza diferenței enorme de vârstă.

Vedeta recunoaște că Irinel a făcut-o celebră, iar datorită lui a ajuns să ducă o viață fără griji, din punct de vedere financiar.

"Îi sunt recunoscătoare omului care a fost în viața mea înainte. Și el m-a ajutat foarte mult și doar cu acești oameni am reușit să devin ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc", a spus Monica Gabor.