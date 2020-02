Lady Gaga iubeşte din nou! Cine este bărbatul de care s-a îndrăgostit artista. Primele imagini cu cei doi

Lady Gaga şi iubitul ei au fost văzuţi duminică seară, în timp ce plecau împreună de la finala Campionatului de fotbal american Super Bowl. Primele fotografii în care apar împreună, îmbrăţişaţi, datează din decembrie.

Lady Gaga, 33 de ani, a postat o fotografie pe Instagram în care Polansky o ţine în braţe. În mesajul care însoţeşte fotografia, Gaga îşi anunţă fanii că s-a "distrat atât de bine" alături de Michael la Miami, la Super Bowl. "Dragostea mea către toţi micuţii mei monştri şi fani, voi sunteţi cei mai buni!", a adăugat cântăreaţa.



Conform profilului său de pe LinkedIn, Michael Polansky este absolvent de Harvard şi CEO de mai bine de 10 ani al companiei Parker Group, cu sediul la San Francisco.

În fotografia postată pe Instagram, laureata premiului Oscar, pe numele său real Stefani Germanotta, stă în braţele lui Polansky, probabil la bordul unui iaht, iar pe fundal se vede oceanul.





Anul trecut Lady Gaga s-a despărţit de logodnicul său Christian Carino.



După ce solista a interpretat un duet caracterizat drept "foarte fierbinte" la gala Oscar de anul trecut, alături de actorul Bradley Cooper, cu care a jucat în "A Star Is Born", mulţi s-au grăbit să comenteze că între cei doi s-ar fi înfiripat o idilă, însă ambii au infirmat acest lucru.

A fost diagnosticată cu fibromialgie

Deşi a reuşit să își construiască o carieră de succes și să fie iubită de public, lucrurile nu s-au îmbunătățit, provocându-i în continuare probleme grave de sănătate. A fost diagnosticată cu fibromialgie, o afecțiune care provoacă o durere ce este răspândită la nivelul întregului organism și care poate fi însoțită și de oboseală, anxietate, depresie sau tulburări de somn.

“Nu am vrut să mă opresc din a mă mișca, din a munci și a dansa, chiar dacă aveam dureri insuportabile. Era așa frustrant. Am fost tratată necorespunzător, nu făceam terapie. Îmi era frică de moarte. Cred că am trăit așa aproape cinci ani. Tot timpul lucrez activ asupra mea. Nu voi sta în pat toată ziua. Acesta este unul dintre acele momente în care trebuie să mă regăsesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit și vreau să le dau înapoi iubire celor din jur. Lumea poate fi vindecată doar prin iubire”, a adăugat Lady Gaga.