Lecţii PUTERNICE de învăţat in IUNIE. Ce primeşte fiecare zodie!

Asa cum aflam la inceputul anului, 2019 este un an al schimbarilor, un an in care cauti lucruri care te rezoneaza mai bine cu inima ta si cu chemarea ta launtrica. In 2019 cautam intelepciunea, in care vom fi fortati sa ne dezvoltam.

Iata un scurta prezentare:

Zodii de Foc (Berbec, Leu, Sagetator) – au suficient timp de actiune pentru a-si descoperi misiunea personala si sa participle la proiectele care corespund misiunii lor.

Zodii de Pamant (Taur, Fecioara, Capricorn) – ei vor invata sa re relaxeze si vor incepe sa aprecieze mai mult compromisul si rabdarea.

Zodii de Apa (Rac, Scorpion, Pesti) – vor fi fortati sa gaseasca cea mai buna formula pentru a intari punctele nevralgice din viata lor.

Zodii de Aer (Gemeni, Balanta, Varsator) – vor fi fortati sa iasa din zona de confort si sa invete lectia asertivitatii si a impunerii propriului punct de vedere.

Iata detaliile pentru fiecare zodie in parte.

BERBEC

Incepi luna iunie intr-o dispozitie pentru aventura, dornic sa descoperi noi orizonturi, sa incerci lucruri noi. Aceasta stare de spirit se mentine toata luna iunie si profiti de fiecare oportunitate pentru a spune da, pentru a actiona, chiar si atunci cand viitorul te sperie. Fii deschis sa inveti. Acest lucru poate insemna sa te inscrii la o scoala, sa faci un curs de imbunatatire a abilitatilor profesionale sau un curs pentru simpla ta placere sufleteasca.

Lectia pe care trebuie sa o inveti in aceasta luna este cea a romantismului. Opreste-te putin si acorda-i si partenerului de cuplu ceea ce merita. Savureaza fiecare moment petrecut alaturi de el.

TAUR

Energia lunii iunie te provoaca sa te redescoperi si sa te pui pe tine pe primul plan. Acest lucru poate insemna sa rupi cateva legaturi cu oameni care incercau sa profite de tine si care vor incepe sa te considere egoist. Nu, nu este egoism. Este momentul sa te pui tu insuti in situatii din care sa stralucesti, sa iesi in evidenta, sa-ti asumi meritele.

Lectia pe care trebuie sa o inveti in aceasta luna este iubirea de sine. Atentie sporita in amor, daca esti singur. S-ar putea sa fii prea insistent cu persoana pe care o curtezi si sa o sperii.

GEMENI

Energia lunii iunie iti da o dispozitie de introspectie si analiza. Este o luna buna sa faci bilanturi, sa faci socoteli, sa vezi in ce stadiu te afli si incotro vrei sa te indrepti. Da-ti voie sa cresti mai mult, sa inveti mai multe in domeniul spiritual. Dar aceste vibratii pot fi destul de vagi si iti poti rataci drumul cateodata.

Lectia pe care trebuie sa o inveti in aceasta luna este sa fii atent la coincidente. Nimic nu este intamplator. Lucrurile se petrec pentru ca asa trebuie.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.