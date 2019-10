Articol publicat in: Politica

Legea dublului standard a fost adoptată în Senat. Proiectul legislativ a fost iniţiat de Liviu Dragnea

Legea dublului standard a fost adoptată în Senat. Proiectul legislativ iniţiat de liderul PSD Liviu Dragnea prevede sancționarea cu amendă de maximum 4% din cifra de afaceri pentru comercializarea produselor şi serviciilor la care a fost constatată existența dublului standard. Legea a fost adoptată de senatori cu 57 de voturi "pentru" și 18 abțineri şi va fi aplicată "tuturor persoanelor fizice autorizate și juridice care desfășoară relații comerciale cu produse de larg consum, produse agroalimentare, produse nealimentare, carburanți, servicii de telefonie și internet, servicii financiare, servicii turistice, indiferent de forma de comerț". Mesajul lui Liviu Dragnea din închisoare înaintea moţiunii de cenzură Inițiativa legilativă presupune amenzi de maximum 4% din cifra de afacericare vor fi aplicate pentru "comercializarea produselor și serviciilor pentru consumatori la care s-a constatat existența dublului standard", iar "în caz de abatere repetată se poate suspenda autorizația de funcționare a comerciantului/prestatorului de servicii pentru o perioadă de 6 luni". Liviu Dragnea și Valeriu Steriu sunt cei doi inițiatori ai proiectului de lege. Acum proiectul legislativ va ajunge în Camera Deputaților care este for decizional.

