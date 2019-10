Articol publicat in: Economie

Leonardo Badea şi-a dat demisia de la ASF

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Leonardo Badea şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) începând cu data de 11 octombrie 2019, au declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentanţi ai instituţiei. Leonardo Badea a demisionat miercvuri. Demisia vine în contextul în care Leonardo Badea va ocupa din această toamnă poziţia de viceguvernator al Băncii Naţionale a României.



Atribuţiile acestuia vor fi preluate de Doina Dascălu, în prezent prim-vicepreşedinte al ASF.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv articolul 13, alin. 2, în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea ASF revine prim-vicepreşedintelui. În prezent această funcţie este deţinută de Elena Doina Dascălu.



Noul Consiliul de Administraţie al BNR a fost numit de Parlament la începutul lunii iulie. loading...

