Lidia Buble, operată în urmă cu puţin timp. Anunţul şocant făcut pe reţelele de socializare: "Să vă rugaţi pentru mine"

Lidia Buble a ajuns la spital în urmă cu puțin timp, însă cântăreața nu a dat mai multe detalii despre starea sa de sănătate. Ulterior, postarea făcută pe contul său de Instagram a fost ștearsă.

”Intru acum în operație...Să vă rugați pentru mine. Love u all”, este mesajul postat de artistă.

Lidia Buble: ”Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea”

Lidia Buble este o fire pozitivă și afișează un zâmbet debordant. Puțini însă sunt cei care știu că artista s-a luptat… cu depresia. Începutul carierei sale nu a fost deloc ușor deoarece artista a avut de suferit din cauza răutăților celor din jur. Iubita lui Răzvan Simion a fost jignită în fel și chip și – în ciuda faptului că s-a simțit mereu bine cu ea însăși – încrederea în sine i-a fost zdruncinată.

”Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas. La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă

“Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie?” Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”, a povestit Lidia la emisiunea “De vorbă cu Ana”.

„Cred că sunt bolnavă din dragoste”

Intimitatea vedetelor este un subiect incitant, fanii dorind să afle nu numai ce se află în spatele ușilor închise ale locuințelor, ci – mai ales – cum se desfășoară ”evenimentele” în dormitor. Firește, nu întotdeauna apar informații ”picante” pe această temă, însă există și situații în care vedetele ”dau din casă” fără reținere, răspunzând unor provocări.

Lidia Buble și Răzvan Simion nu reușesc, nici ei, să scape de astfel de întrebări incomode, iar Lidia a fost ”chestionată” chiar de Mihai Morar. Frumoasa vedetă nu a spus un ”Nu” hotărât, ci a făcut dezvăluiri… fierbinți. Este foarte fericită, în ultima vreme, Răzvan Simion o răsfață permanent, iar o ”dietă pe bază de iubire” este recomandată oricui.

”Cred că sunt bolnavă din dragoste. Nu ştiu când am fost tristă ultima dată, pentru că în ultima vreme sunt foarte fericită. Cea mai frumoasă declaraţie de dragoste a fost să mi se spună că sunt o zână’‘, a declarat Lidia Buble la Antena Stars.

