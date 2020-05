Lila din Vacanţa Mare, la limita sărăciei după ce s-au terminat filmările! Cu ce se ocupă acum celebra actriţă

La 50 de ani, Mirela Stoian rememorează perioada când nu mai lucra la celebrul serial. După ce nu a mai făcut parte din ”Vacanța Mare”, i-a fost greu să își găsească un loc de muncă. Ajunsese să trăiască din mila apropiaților: ”Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de ”greutatea” acestui nume”.

Citeşte şi: Axinte de la Vacanţa Mare, izolat din cauza coronavirus şi supravegheat de la distanţă prin holter. "E foarte bine. Îl am lipit aici"

Potrivit Okmagazine.ro, ea a fost și prezentatoare la un post de televiziune: ”Dacă nu mi-am găsit de muncă în ultimii cinci ani este şi faptul că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. (…) Sora şi părinţii mă ajută. Mi-am plâns de milă, am strigat cu disperare. Ştiu că mai am multe de dat. Mă întreb deseori dacă am murit şi… nu-mi dau seama”.

Mirela Stoian lucrează acum, potrivit profilului de pe Facebook, la Teatrul Oden. Mai mult decât atât, fiica ei i-ar călca pe urme, căci a făcut și ea UNATC I. L. Caragiale!

”Am o viaţă normală, banală, ca a oricărui om de pe lumea asta. Nu vreau să dau interviuri, nu vreau să mai apar nicăieri. Nu fac nimic senzaţional ca să fiu subiect. Viaţa altora este mai tumultuoasă. Eu am ieşit din viaţa publică”, spunea ”Lila” în 2018.

Citeşte şi: Afacerile lui Mugur Mihăescu, afectate de criza generată de coronavirus. Şi-a trimis angajaţii în şomaj tehnic. "Este o psihoză"