Bărbat împuşcat mortal de poliţişti în Bucureşti. Primele imagini de la faţa locului VIDEO

Dezvăluiri șocante în excklusivitate la România TV au fost făcute miercuri seară de căre un martor la evenimentul petrecut în această dimineață într-un bloc din Capitală în care un tânăr a fost împușcat mortal.

Un martor a povestit ce s-a întâmplat în noaptea în care fostul angajat al unei televiziuni a fost împuşcat mortal de poliţiştii din Capitală. "Stătea în apartamentul surorii lui care este plecată în Franţa. A fost un vecin calm, a avut câteva probleme sentimentale şi lua tratament antidepresiv. În jurul orei două a ieşit în holul blocului, a avut o mică discuţie cu portarul dar fără să-l agreseze aşa cum se spune. Directorul asociaţiei a spus să chemăm poliţia, poate îl calmează. A mai fost scandaluri în bloc şi nu s-a întâmplat să se împuşte nimeni. Au venit 13 echipaje. S-a umplut curtea de maşini de poliţie. Într-adevăr Alexandru avea o foarfecă în mână. Unul dintre poliţişti a căzut pe scări şi s-a lovit la genunchi. Au zis că l-au lovit Alexandru. Prima dată a fost împuşcat în picior, iar după aceea a fost împuşcat în abdomen şi în torace. Şapte gloanţe ne-au trezit în miezul nopţii.

Poliția ne spune să stăm în case. El a ajuns decedat la spital, când l-au luat nu mai era în viață.

Sunt 6 paramedici care încearcă să îi acorde primul ajutor. E plin de sânge, pe jos, s-a golit de sânge. A fost un exces de zel. Dacă era 5-6 țigani nu trăgeau în ei. Au dat cu spray paralizant în tot blocul.

Au spus să nu dăm imagini la presă și să nu vorbim cu presa pentru că sigur ne vor face dosar penal și ne vor caza undeva. Vom pune un afiș pe care vom scrie: Aici a fost ucis un om nevinovat!

A durat de la 3 jumătate, când au încercat să negocieze cu el, până la 6:32, când l-au coborât pe targă jos, ca să îl resusciteze, dar nu mai avea funcții vitale. Unul dintre polițiști i-a zis celui care l-a împușcat: "Lasă, că îl scoatem pe prostie!". Erau panicați, polițiștii erau panicați. Au venit și de la criminalistică.

Împușcăturile au fost surprinse de camerele de luat vederi de la etajul 12, au fost luat de poliție. Au fost 4 trageri una după alta. El era căzut, după ce a fost împușcat în picior. S-a ridicat și a vrut să urce și au tras de jos în sus în el. A fost execuție!", a spus un vecin al bărbatului la România TV.

Bărbatul a murit miercuri dimineaţă, după ce a fost implicat într-un incident violent într-un hotel din cartierul Pajura din sectorul 1 din Bucureşti.

Poliţia a intervenit după ce individul alerga aproape dezbrăcat pe holurile clădirii având în mână o foarfecă. Bărbatul a agresat un poliţist şi a fugit prin clădire, fiind urmărit.

Surse din rândul anchetatorilor au precizat că bărbatul care a decedat miercuri dimineaţă în urma incidentului violent este acelaşi care a intrat cu maşina pe spaţiul verde din faţa sediului Guvernului, în ianuarie 2016.

După ce s-a oprit cu autoturismul în porţi, individul a declarat că a vrut să arate că un incident terorist poate avea loc şi în România. La acea vreme, s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

Unul dintre liderii PNL, Cezar Preda, deputat, a declarat, miercuri seara, la România TV că, dacă bărbatul a fost împușcat în spate și s-au tras mai multe gloanțe, după ce fusese împușcat în picior, a fost comisă o crimă.

Ministrul Vela: Infracţiunile au fost mai puţine decât în anii precedenţi

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat miercuri seara că infracțiunile cu violență au scăzut în acest an comparativ cu anii trecuți, iar despre violențele înregistrate în ultimele zile a spus că au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe".

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, miercuri seara, că infracțiunile cu violență înregistrate în acest an în România sunt mai puține decât cele din anii anteriori.

„Am făcut o comparație cu anii 2019, 2018, 2017 și 2016, așadar ultimii patru ani. În 2020 au fost cele mai puține infracțiuni la nivel național și cele mai puține infracțiuni cu violență", a spus ministrul la TVR.

Referitor la violențele înregistrate în ultimele zile, Marcel Vela a precizat că acestea au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe". @Sunt infracțiuni care au fost foarte vizibile, dar să știți că nu au fost foarte multe. În prima zi, sâmbătă, au fost doar 3, la care ne-am autosesizat în urma postărilor de pe rețelele sociale și la care am fost imediat prezenți, am luat măsuri și sunt cercetări penale în derulare. Duminică au fost 5 acțiuni, care au fost anchetate în urma sesizărilor la numărul 112, iar luni au fost doar două, tot sesizări la 112. Așadar, au fost doar 10 acțiuni sâmbătă, duminică și luni, acțiuni de impact mediatic, dar care, se întâmplau și în alți ani. În acest an noi am fost mai fermi pentru că a fost pusă în pericol și sănătatea publică", a mai declarat Marcel Vela.

Mai multe conflicte de stradă au avut loc în zilele de Paști, în București, Hunedoara sau Brașov. Inspectorul general al Poliţiei Române, chestor principal Liviu Vasilescu, anunța luni că peste 20 de persoane au fost reținute și au fost aplicate, în aceste cazuri, peste 50 de sancțiuni, iar cercetările continuă.