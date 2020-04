Klaus Iohannis: "Voi solicita revocarea acordului MAI-BOR. Staţi acasă, altfel după Sărbători vom avea înmormântări"

Klaus Iohannis a avut miercuri cea mai dură ieşire la adresa Guvernului după acordul semnat cu BOR pentru Sărbătorile Pascale. "Azi suntem în prima zi din starea de urgență prelungită și din păcate nu avem nici un motiv de realxare. Avem peste 7.200 de persoane infectate, avem de ieri până azi 20 de morți, avem peste 40 de persoane în plus infectate cu coronavirus. Deci nici vorbă de relaxare. Și ca să fie foarte foarte clar ce am spus ieri și poate încă nu a ajuns foarte limpede la toată lumea: cuvântul de ordine e "Stați acasă". E regretabil să observăm că de multe ori cele mai bune intenții creează cele mai mari complicații. Așa se pare că se întâmplă cu un așa zis acord între MAI și Biserica Ortodoxă. Probabil intențiile sunt foarte bune,d ar nu s-a înțeles foarte bine ce se dorește. Mulți români au înțeles că e cazul să ne relaxăm. Dar nu e cazul să ne relaxăm", a declarat Klaus Iohannis.

Scandal in Guvern pe pactul BOR - MAI. Ministrul Marcel Vela: Iohannis şi Orban ştiau despre acord

"În câteva minute voi începe o ședință în care voi cere premierului și ministruui să revină asupra acestui acord, să găsească o formulă care se încadrează formulei Stați acasă și care respectă toate ordonanțele militare. Dragi români, indiferent ce vă spun unii și alții, eu vă spun același lucru pe care îl spun medicii, experții, OMS: stați acasă! Altfel, după sărbători, vom avea înmormântări", a conchis preşedintele Iohannis.

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat la România TVcă atât preşedintele, cât şi premierul au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxă care stabileşte modul în care oamenii vor primi lumină în noaptea de înviere, dar şi regulile de împărţire a Sfintelor Paşti. Vela a precizat că avea informaţii că primari PSD incitau oamenii să meargă în număr mare la biserică, motiv pentru care a decis să ia aceste măsuri, la propunerea Bisericii.

Preşedintele Iohannis discută cu premierul, cu mai mulţi miniştri şi cu şeful DSU Raed Arafat despre starea de urgenţă

@E un fake news că e un scandal şi lumea e nemulţumită. Preşedintele a fost de acord cu acest lucru, la fel ca şi prim-ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populaţiei. Dacă nu am fi luat această decizie, în noaptea de Înviere ieşeau mulţi oameni şi era imposibil să fie opriţi de forţele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni şi forţe de ordine. Oamenii n-ar fi înţeles, din credinţă că sunt Sfintele Paşti s-ar fi dus la Biserică (...) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulţi cetăţeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioşii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetăţenii stârniţi de primari PSD-işti se duceau grămadă la biserică. Aveam informaţii în acest sens”, a declarat ministrul internelor.

Reacția BOR după acordul încheiat cu MAI: "Poliţia face un gest major de civilitate creştină"

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat miercuri pentru News.ro că acordul cu Ministerul Afacerilor Interne privind împărţirea de Paşti şi de Lumină sfântă este în consonanţă cu toate reglementările în vigoare şi că poliţia face astfel „un gest major de civilitate creştină”. El a precizat şi că voluntarii acreditaţi sunt echipaţi mult mai bine decât curierii care aduc produse comandate online.

Întrebat cui a aparţinut iniţiativa de a modifica normele stabilite în urmă cu o săptămână, cine a negociat din partea celor două instituţii şi cum au decurs negocierile între Patriathie şi MAI, Bănescu a răspuns: „Acordul Patriarhiei cu MAI este în conţinutul său, până la ultima literă, în consonanţă cu toate reglementările stării de urgenţă în vigoare (valabile în spaţiul public al magazinelor, farmaciilor etc)”.

Marcel Vela, anunţ despre sărbătorirea Paştelui în timpul stării de urgenţă: "Vom ajuta Biserica Ortodoxă la împărţirea Luminii Sfinte"

„Poliţia Română nu ne asigură tuturor doar protecţia şi ordinea publică, ci face acum şi un gest major de civilitate creştină, pentru care toţi cetăţenii ortodocşi ai acestei ţări îşi exprimă tăcut recunoştinţa. Mai puţin ideologii anticreştini mereu de serviciu”.

El a subliniat că „suntem o ţară şi o societate edificate pe valorile culturale şi spirituale ale creştinismului, o societate tolerantă, solidară, civilizată. Nici creştinopată, nici creştinofobă”.

Bănescu a încheiat: „A oferi, sub măsuri de protecţie totală şi perfect legală, Paşti şi Lumina de Paşti celor care le solicită şi le primesc prin voluntari acreditaţi şi corespunzător echipaţi (mult mai bine decât curierii care ne aduc mâncare sau produse comandate online), a oferi aceste lucruri în deplină ordine, nu tuturor la întâmplare, este un gest pe care bunul simţ, dublat acum şi de fireasca grijă faţă de ceilalţi, ne invită în mod firesc să îl salutăm, nu să îl criticăm”.