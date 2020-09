Monica Anisie, anunţ de ultimă oră. Cum se vor desfăşura cursurile începând cu 14 septembrie

În opt unităţi de învăţământ din judeţul Cluj elevii vor învăţa exclusiv online, 98 de şcoli au optat pentru scenariul doi, iar prezenţa fizică a tuturor elevilor va fi realizată în 317 de unităţi de învăţământ, a anunţat, joi, Prefectura Cluj.

Prefectura Cluj a anunţat că, din totalul de 423 de unităţi şcolare existente la nivelul judeţului, 317 au adoptat Scenariul 1 privind începerea anului de învăţământ, adică cu participarea zilnică a tuturor elevilor în şcoli cu respectarea tuturor normelor de protecţie.

Scenariul 2 a fost ales de 98 de unităţi de învăţământ. Acesta prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea tuturor normelor de protecţie.

Prefectura a mai transmis că în opt unităţi de învăţământ din judeţul Cluj cursurile vor fi exclusiv online. Acestea sunt Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu” Câmpia Turzii (imobilul se află în reparaţii), Şcoala Gimnazială Aghireşu, Grădiniţa cu program normal Leghia din comuna Aghiereşu, Grădiniţa cu program normal Ticu-Colonie din comuna Aghireşu, Şcoala Gimnazială Aghireşu, Şcoala primară Băgara, comuna Aghireşu, Şcoala primară Macău, comuna Aghireşu deoarece aici rata incidenţei este de peste 3 şi Liceul Teoretic “Horea, Cloşca şi Crişan”, care este o unitate privată.

Scenariile de funcţionare a unităţilor de învăţământ din judeţul Cluj se vor actualiza pe parcursul anului şcolar, săptămânal, sau ori de câte ori este nevoie conform prevederilor legale, a mai transmis Prefectura Cluj.

- Dâmboviţa: Peste jumătate dintre unităţile de învăţământ din judeţ deschid anul şcolar în scenariul galben. Cinci şcoli încep cursurile exclusiv online

Anul şcolar se deschide conform scenariului galben în majoritatea unităţilor de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, conform deciziei adoptate, joi, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În judeţ, cinci unităţi de învăţământ, între care un liceu şi două şcoli postliceale cu profil sanitar, vor organiza încă de la debutul anului şcolar cursuri exclusiv online, conform scenariului roşu.

Potrivit Hotărârii nr. 24 din 10 septembrie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, în judeţ 68 de unităţi de învăţământ deschid anul şcolar conform scenariului 1, cel verde, 80 de şcoli, grădiniţe şi licee încep anul şcolar după scenariul 2, cel galben, în timp ce cinci unităţi didactice vor începe anul şcolar 2020-2021 făcând exclusiv cursuri online.

Astfel, Şcoala Gimnazială din localitatea Gura Foii, Şcoala Primară Moţăieni, Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Pucioasa, Şcoala Postliceală FEG Târgovişte şi Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana” Târgovişte vor face cursuri exclusiv online.

În ceea ce priveşte situaţia celor două unităţi de învăţământ postliceal, decizia luată de CSJU Dâmboviţa se regăseşte şi în alte judeţe. Această decizie are în vedere faptul că astfel de unităţi şcolare desfăşoară cursuri inclusiv în spitale, iar având în vedere actuala situaţie epidemiologică acest lucru reprezintă un risc.

- Galaţi: În localitatea Surluhui, încadrată în scenariul roşu, copiii vor începe şcoala în sistem hibrid, după ce DSP a recomandat acest lucru/ La Rediu, copiii vor învăţa printre schele şi muncitori

Prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Avrămescu, anunţă că elevii din localitatea Suhurlui, aflată în scenariul roşu, cu o rată de infectare de 5 cazuri la mia de locuitori, ar urma să înveţe în scenariul galben, în sistem hibrid, Direcţia de Sănătate Publică recomandând acest lucru.

Potrivit prefectului de Galaţi, Gabriel Avrămescu, localitatea Suhurlui era în scenariul roşu, conform datelor INSP, însă DSP Galaţi a recomandat ca elevii să nu rămână acasă şi să înveţe online, ci să meargă la şcoală în sistem hibrid, unitatea de învăţământ fiind pregătită pentru a-şi primi copiii.

”La Suhurlui, deşi s-a spus iniţial că elevii vor începe cursurile şcolare urmând scenariul roşu (exclusiv online), Direcţia de Sănătate Publică Galaţi recomandă scenariul galben (prezenţa la clasă a elevilor prin rotaţie). Unitatea de învăţământ arată foarte bine, iar administraţia performantă de aici arată implicare faţă de nevoile comunităţii”, a declarat joi, prefectul de Galaţi.

Avrămescu a adăugat că a fost joi şi în localitatea Rediu unde a constatat că elevii vor învăţa printre schele şi muncitori: ”În localitatea Rediu, reparaţiile la unitatea şcolară nu au fost finalizate, copiii urmând să frecventeze cursurile printre schele şi muncitori. Astăzi ne vom adresa Primăriei şi Ministerului Dezvoltării pentru a lămuri motivele întârzierii acestor lucrări”.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi se va întruni joi după-amiază pentru a definitive scenariile după care vor începe şcolile din judeţ, la 14 septembrie.

În Galaţi, conform INSP, doar localitatea Suhurlui ar fi în scenariul roşu, şapte localităţi ar fi pe scenariul galben, cu sistem de învăţare hibrid, atât cu copii acasă, care vor învăţa de pe tabletă, cât şi cu elevi în bănci, iar restul sunt în scenariul verde. Localităţile care depăşesc 1/1000 sunt Târgu Bujor, Cuza Vodă, Piscu, Schela, Tuluceşti, Valea Mărului

şi Vânători.

În municipiul Galaţi, rata de infectare cu noul coronavirus este sub unu la mia de locuitori, ceea ce înseamnă că şcolile se vor deschide cu obligaţia directorilor de a le asigura copiilor distanţa fizică de cel puţin un metru şi jumătate între bănci, necesară reducerii riscurilor de infectare.

- O şcoală din judeţul Hunedoara va începe cursurile în scenariul roşu/ 65 de unităţi de învăţământ deschid anul şcolar în scenariul verde şi 56 în cel galben

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a adoptat, joi, hotărârea privind aprobarea scenariilor de deschidere a noului an şcolar, astfel că doar o unitate de învăţământ va funcţiona în scenariul roşu, alte 56 în cel galben, iar 65 în scenariul verde.

”Potrivit informaţiilor primite de la Direcţia de Sănătate Publică şi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean s-a hotărât că: din cele 122 unităţi de învăţământ din judeţul Hunedoara, 65 vor începe şcoala în Scenariul VERDE (prezenţă în clase), 56 şcoli vor începe anul şcolar în Scenariul GALBEN (sistem mixt: prezenţă la şcoală şi cursuri online) iar o unitate de învăţământ (Şcoala gimnazială din comuna Vălişoara) se află în scenariul ROŞU şi nu va începe deocamdată cursurile”, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Hunedoara.

Decizia membrilor CJSU. Hunedoara a fost luată, în principal în funcţie de situaţia epidemiologică din fiecare localitate dar şi de deciziile directorilor unităţilor de învăţământ care au hotărât forma de prezenţă pe care o vor aplica, în funcţie de numărul de locuri din clase, de numărul de elevi sau de cadre didactice.



”Elevii din judeţul nostru trebuie să fie în siguranţă atât la şcoală cât şi în afara ei. Datoria noastră este să le asigurăm cele mai bune condiţii! O atenţie mărită trebuie acordată activităţii cantinelor, a chioşcurilor de interior sau din apropierea şcolilor, a salubrităţii şi a transportului urban şi interurban”, a declarat Vasilică Potecă, prefectul judeţului Hunedoara.

Hotărârea CJSU adoptată joi intră în vigoare începând cu 14 septembrie 2020.

- În Mureş, două unităţi şcolare vor începe cursurile exclusiv online, conform scenariului roşu; 35 după cel galben şi 148 după cel verde

Două unităţi şcolare din judeţul Mureş, din care una privată, vor începe cursurile exclusiv online, conform scenariului roşu, 35 după cel galben şi 148 vor deschide anul şcolar în scenariul verde.

În urma hotărârilor luate, joi, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, scenariile de începere a anului şcolar pentru cele 167 de unităţi de învăţământ publice (cu personalitate juridică) sunt: 134 de unităţi de învăţământ au optat pentru scenariul 1 (verde), care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie; 32 de unităţi de învăţământ au optat pentru scenariul 2 (galben sau hibrid), care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, iar o unitate de învăţământ va începe cursurile în scenariul 3 (roşu), care presupune participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.

Prefectura Mureş a transmis că, în ceea ce priveşte unităţile private de învăţământ din judeţ, 14 unităţi au optat pentru scenariul 1 (verde), 3 unităţi au ales scenariul 2 (hibrid), iar o unitate a ales să desfăşoare cursurile strict în regim online.

În analiza şi propunerea scenariilor, consiliile de administraţie au luat în calcul situaţia epidemiologică din localitate (comunicată de către DSP Mureş) şi capacitatea infrastructurii existente de a asigura distanţarea fizică şi respectarea tuturor normelor de protecţie sanitară. În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, toţi factorii implicaţi în gestionarea actului de învăţământ, cu sprijinul DSP Mureş şi al CJSU Mureş, vor putea să modifice scenariul de funcţionare pentru a-i proteja pe elevi şi preşcolari.

Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, a apreciat efortul depus de reprezentanţii unităţilor de învăţământ, primăriile din judeţul Mureş şi consiliile de administraţie în elaborarea şi propunerea scenariilor pentru începerea noului an şcolar.

“După organizarea în condiţii de siguranţă sanitară a examenelor de Bacalaureat şi Evaluare Naţională, iată că buna colaborare şi faptul că am acţionat unitar ne aduce noi veşti bune. Aşa cum legea ne cere, judeţul Mureş are scenariile de începere a anului şcolar aprobate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu avizul ISJ Mureş şi DSP Mureş. Le transmit mulţumirile mele tuturor celor care s-au implicat activ în pregătirea începerii anului şcolar şi am convingerea că vom reuşi să ne adaptăm la o şcoală altfel decât o ştiam până acum. Putem face acest lucru doar printr-o acţiune comună, uniţi de un singur obiectiv: binele copiilor noştri”, a spus Mara Togănel, citată într-un comunicat al Prefecturii.

- Prahova: Peste 60 la sută dintre unităţile de învăţământ deschid anul şcolar cu elevii în bănci/ Zece cadre didactice au cerut pensionarea anticipată, de teama îmbolnăvirii

Peste 60 la sută dintre şcolile din Prahova deschid anul şcolar cu elevii în bănci, conform datelor transmise joi de către autorităţile din judeţ. În două localităţi aflate în aşa-numita ”zonă roşie” , dar şi în trei şcoli postliceale cu profil sanitar din Ploieşti, şcoala începe exclusiv online. Zece cadre didactice din judeţul Prahova au întocmit dosare de pensionare anticipată, decizia fiind luată din cauza riscului de îmbolnăvire cu COVID-19. Cele mai multe dintre unităţile de învăţământ din judeţul Prahova vor începe anul şcolar cu elevii în bănci. Astfel, dintre cele 647 de unităţi şcolare de stat, private şi postliceale din Prahova, 415 vor începe anul şcolar în scenariul 1 ”verde“, însemnând 64% dintre şcoli, 223 de unităţi didactice vor începe anul şcolar în scenariul ”galben“, în timp ce nouă vor începe anul şcolar în scenariul 3 ”roşu“. ”În urma analizei DSP Prahova, au fost scoase din scenariul „roşu“ unităţile de învăţâmânt din Boldeşti-Scăeni şi Filipeştii de Târg, întrucât rata mare de infectare este determinată de focare existente aici, dar care sunt izolate şi nu au legătură cu transmiterea comunitară. Prin urmare, a fost propusă de către DSP şi aprobată în cadrul CJSU varianta 2 de lucru, cea a scenariului galben”, a transmis joi Prefectura Prahova. În cele două localităţi cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori, Starchiojd şi Talea, există posibilitatea folosirii tabletelor, acestea fiind primite în urma licitaţiei desfăşurate de ONAC. De asemenea, cele două comune au semnat de internet, au precizat autorităţile ”Prahova fiind în regiunea Sud Muntenia a fost lotul 7. Lotul 7 a trecut de licitaţie şi avem promisiunea că până luni vom primi de la Minister din acest lot 6.348 de tablete. Necesarul ar fi undeva pe la 15.000 de tablete pe tot judeţul. Deci se asigură cam 40%”, a precizat şeful IŞJ Prahova, Constantin Pisău. În ceea ce priveşte stocurile de măşti, elevii vor trebui să vină cu ele de acasă, întrucât şcolile nu pot asigura măşti faciale de protecţie pentru toţi elevii, însă fiecare unitate are un ”stoc tampon” pentru elevii care pierd, uită sau deteriorează masca. Şeful ISJ Prahova a ţinut să precizeze că nu se solicită părinţilor bani pentru măşti, dezinfectanţi sau alte materiale şi a recomandat şcolilor să scoată din sălile de clasă mobilierul care nu este necesar, astfel încât să se poată păstra distanţarea fizică dintre elevi. De asemenea, zece cadre didactice din judeţ aflate în pragul pensionării au grăbit decizia de a ieşi la pensie din cauza pandemiei. ”Şi mâine o să avem un Consiliul de Administraţie la Inspectoratului Şcolar unde vom aviza încă trei de cereri. Per total, nu au fost foarte multe, nu pot să vă dau o cifră exactă dar nu au fost mai mult de 10 cereri de pensionare anticipată datorită situaţiei pandemice”, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, inspectorul şcolar general al judeţului Prahova, Constantin Pisău. Acesta a precizat că profesorii care s-au pensionat anticipat au fost înlocuiţi cu candidaţi care au susţinut examenul de titularizare. ”Astăzi, nu cred că mai sunt posturi neocupate. Mai sunt câteva şcoli care au ore, dar nu posturi întregi, ore care se în etapa următoare se vor ocupa cu concurs la nivel de unitate, de către către suplinitori”, a mai explicat şeful Inspectoratului şcolar Prahova. - Sibiu: 12 unităţi de învăţământ au adoptat scenariul roşu pentru începerea anului şcolar, inclusv trei licee din Sibiu, deşi municipiul nu este în zona roşie Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu a stabilit, joi, scenariile după care vor începe anul şcolar unităţile din judeţ. Cele mai multe au ales scenariul verde, dar în multe locuri acesta a fost adaptat î iferite variante. 12 unităţi de învăţământ au adoptat scenariul roşu pentru începerea anului şcolar, inclusv trei licee din Sibiu, deşi municipiul nu este în zona roşie. ”Astăzi, 10 septembrie a.c. a avut loc Şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul căreia s-a prezentat situaţia epidemiologică la nivelul judeţului Sibiu de către Direcţia de Sănătate Publică Sibiu, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a prezentat situaţia privind scenariile pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul de an şcolar 2020-2021. În urma celor prezentate, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 43/10.09.2020 care prevede următoarele: La data de 14.09.2020 în toate unităţile/instituţiile de învăţământ din judeţul Sibiu are loc deschiderea anului şcolar 2020 – 2021”, a transmis, joi Prefctura Sibiu, printr-un comunicat de presă. Unităţile/instituţiile de învăţământ vor relua cursurile şcolare în funcţie de următoarele scenarii de funcţionare: Scenariul 1: participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Scenariul 2: participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Scenariul 3: participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online. ”Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, în baza situaţiei epidemiologice şi rata incidenţei cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în parte calculată de Direcţia de Sănătate Publică Sibiu şi a propunerii efectuate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, va analiza şi aproba săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcţiona fiecare unitate de învăţământ în parte”, a mai transmis Prefectura. Potrivit deciziei adoptate de către CJSU, cele mai multe unităţi şcolare din judeţ au ales scenariul verde, însă în multe locuri acesta a fost adaptat. ”Pentru clasele cu învăţământ special ore de dimineaţa. Pentru clasele de elevi cu efective până în 20 elevi orele se vor desfăşura dimineaţa. Pentru clasele cu efective mari între 20 - 32 elevi, orele se vor desfăşura pe grupe, o grupă dimineaţa, o grupă după - amiaza, prin rotaţie săptămânală”, este decizia CA de la Liceul de Industrie Alimentară din Sibiu. ”Clasele a XI şi a XII vor merge zilnic la scoala. Clasele a IX şi a X-a vor fi împărţite în câte două grupe şi vor veni la şcoala alternativ, câte o săptămână fiecare”, este decizia CA de la Liceul Energetic, deşi unitatea este încadrată în Scenariul 1. ”Clasele a noua, a zecea şi a unsprezecea vor funcţiona în regim hibrid, pe grupe, cu prezenţă fizică parţială a elevilor şi a cadrelor didactice şi online, prin rotaţie, la două săptămâni, conform normelor privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în unitatea şcolară în perioada pandemiei COVID-19, recomandate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Pentru învăţământul primar, orele vor fi de 45 de minute cu 10 min pauză, la nivelul de învăţământ gimnazial şi liceal orele se vor desfăşura în sistem modular, cu durata 90 de minute şi 10 minute pauză”, este decizia Colegiului Naţional Octavian Goga, de asemenea încadrat în Scenariul verde. De asemenea, 12 unităţi de învăţământ au adoptat scenariul roşu pentru începerea anului şcolar, inclusv trei licee din Sibiu, deşi municipiul nu este în zona roşie. Celelalte unităţi în scenariul roşu sunt di meidul rural, inclusiv din localităţile unde incidenţa este mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

- Suceava: Trei unităţi de învăţământ vor deschide anul şcolar în scenariul roşu, iar peste 180 în cel galben/ Restul vor funcţiona după scenariul verde

Trei unităţi de învăţământ din judeţul Suceava vor deschide anul şcolar pe baza scenariului roşu, iar alte peste 180 vor funcţiona, pentru început, în scenariul galben. În total, în judeţul Suceava sunt 729 de unităţi şcolare în sistemul public şi 16 particulare.

Potrivit Prefecturii Suceava, joi a avut loc o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru prezentarea şi aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţ.

Conform informării prezentate de inspectorul şcolar general Grigore Bocanci, din cele 729 de unităţi de învăţământ din sistemul public - cu personalitate juridică sau structuri arondate – 547 (113 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi 434 structuri arondate) vor adopta scenariul 1 (verde), 179 (95 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi 84 struturi arondate) vor funcţiona în scenariul 2 (galben), iar 3 (două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi o structură arondată) în scenariul 3 (roşu).

În hotărâre se arată că după scenariul roşu vor funcţiona Şcoala Gimnazială Cioncăneşti, Colegiul Naţional "Nicu Gane" din Fălticeni (scenariu mix: galben şi roşu), Şcoala Gimnazială "Ion Crangă" Suceava.

Din cele 16 unităţi de învăţământ particulare, 7 vor activa în scenariul 1 (verde) şi 9 în scenariul 2 (galben).

"În ceea ce priveşte cazurile confirmate pozitiv până în acest moment, din rândul personalului didactic şi nedidactic din cadrul unor unităţi de învăţământ din judeţul Suceava, reprezentanţii DSP Suceava şi Inspectoratului Şcolar Judeţean au precizat că au analizat temeinic scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor propuse de unităţile de învăţământ in cauză şi că acestea sunt scenarii viabile şi realiste, fiind luate toate măsurile necesare pentru ca procesul educativ să poată fi început în condiţii de maximă siguranţă pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţură şi întreg personalul din cadrul unităţilor de învăţământ", arată Prefectura, într-o informare transmisă joi după-amiază.

Conform Hotărârii CJSU, Direcţia de Sănătate Publică Suceava va informa zilnic Inspectoratul Şcolar Judeţean, respectiv Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

De asemenea Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava va transmite unităţilor şcolare din judeţ statisticile referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare. Scenariile de funcţionare se vor actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

În cadrul şedinţei, directorul executiv al DSP Suceava, dr. Dinu Sădean, a precizat că evoluţia numărului de rezultate pozitive la testarea SARS-CoV-2 în judeţul Suceava din ultimele 24 de ore se poate justifica prin numărul semnificativ de rezultate pozitive înregistrate la familiile carantinate la domiciliul unor persoane care au fost deja confirmate pozitiv, dar şi prin faptul că persoanele care au dorit să plece la muncă în afara ţării şi-au efectuat testări de rutină, neavând simptome, unele fiind depistate pozitiv la Covid-19. De asemenea din loturile de sportivi care s-au testat în vederea înscrierii în competiţii, unii, deşi asimptomatici, au fost depistaţi ca fiind infectaţi cu Covid-19.

În contextul evoluţiei pandemiei la nivel naţional şi al creşterii, în judeţ, a numărului de cazuri de persoane confirmate pozitiv Covid-19 în ultimele 24 ore, la finalul şedinţei, prefectul Alexandru Moldovan a solicitat intensificarea acţiunilor preventive şi de control.

"Raportat la situaţia concretă existentă la nivelul judeţului Suceava, unde au fost semnalate unele nerespectări ale măsurilor preventive, cum ar fi distanţarea fizică, folosirea măştii de protecţie şi numărul de participanţi la diferite evenimente private, prefectul judeţului face un apel la populaţie, avertizând că momentul actual este unul crucial pentru a stopa un al doilea val şi că, în lipsa respectării regulilor sanitare mult mai puţin decât în alte circumstanţe, s-ar putea reveni la o situaţie similară lunilor martie-aprilie, când contagierea cu coronavirus s-a răspândit necontrolat. Situaţia existentă la nivel judeţean ridică îngrijorare şi în contextul climatic actual, în ultima perioadă fiind vorba de temperaturi ridicate, existând aşadar posibilitatea petrecerii timpului liber în exterior, unde rata infectărilor este de 20 de ori mai scăzută decât în spaţiile închise, conform studiilor efectuate", mai arată Prefectura Suceava.

În judeţul Suceava, în ultimele 24 de ore au fost raportate 54 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.

- Teleorman: Nouă unităţi de învăţământ, încadrate în scenariul roşu pentru deschiderea anului şcolar. Cele mai multe şcoli funcţionează în scenariul verde

Două treimi dintre unităţile de învăţământ din judeţul Teleorman vor deschide anul şcolar, luni, cu elevii prezenţi în clase, conform unei decizii a autorităţilor locale. Doar nouă unităţi didactice deschid anul şcolar organizând cursurile online, informează Inspectoratul Şcolar Teleorman.

"Scenariul 1, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, a fost avizat pentru 89 de unităţi de învăţământ din judeţ. Scenariul 2, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, a fost avizat pentru un număr de 43 de unităţi de învăţământ din judeţ”, transmite, joi, Inspectoratul Şcolar Teleorman.

Scenariul 3 – aşa numitul scenariu roşu - care implică participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online a fost aprobat pentru nouă unităţi de învăţământ, pentru o perioadă determinată. Unităţile de învăţământ din Teleorman care vor funcţiona după acest scenariu sunt: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, Clubul Copiilor Zimnicea, Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Alexandria, Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Alexandria, Şcoala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria, Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria, Colegiul Naţional „Al.I. Cuza” Alexandria, Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria şi Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman subliniază că aceste scenarii nu vor fi valabile tot anul şcolar, ci se vor actualiza permanent, în funcţie de situaţia epidemiologică locală.

- O unitate de învăţământ din Timişoara, singura din judeţul Timiş care începe anul şcolar online, din cauza unor lucrări/ 251 de unităţi de învăţământ vor funcţiona în scenariul galben, restul în cel verde

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a decis că, din cele 600 de unităţi de învăţământ din judeţ, 348 vor începe în scenariul verde, 251 vor începe în scenariul galben şi una singură, din Timişoara, va începe în scenariul roşu, însă din cauza unor lucrări nefinalizate la clădire.

”Conform Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în judeţul Timiş, un număr de 348 de şcoli şi grădiniţe vor începe anul şcolar în scenariul verde, un număr de 251 şcoli şi grădiniţe vor începe şcoala în scenariul galben şi o singura şcoală va începe în scenariul roşu. Astfel, în municipiul Timişoara 29 şcoli şi grădiniţe vor începe anul şcolar în scenariul verde, 96 în scenariul galben şi 1 în scenariul roşu. În scenariul roşu cu desfăşurarea cursurilor complet on-line – va funcţiona Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Speranţa din Timişoara, unde nu s-au finalizat lucrările de reabilitare a claselor. La nivelul municipiului Lugoj toate cele 31 de unuităţi - şcoli şi grădiniţe – vor începe anul şcolar în scenariul galben”, se arată într-un comunicat de presă, de joi al Prefecturii Timiş.

În ceea ce priveşte oraşele din judeţul Timiş, la Buziaş toate şcolile şi grădiniţele încep anul şcolar în scenariul verde; la Ciacova, toate încep în scenariul verde; la Deta 3 unităţi şcolare încep anul şcolar în scenariul verde şi două în scenariul galben; la Făget vor funcţiona 9 unităţi şcolare în scenariul verde şi 6 în scenariul galben; la Jimbolia, trei unităţi scolare vor funcţiona în scenariul verde şi 2 în scenariul galben; la Recaş 7 unităţi şcolare vor începe anul şcolar în scenariul verde şi una în scenariul galben; la Sânnicolau Mare – 3 unităţi şcolare vor începe anul şcolar în scenariul verde şi 6 în scenariul galben

În mediul rural, 277 şcoli şi grădiniţe din judeţul Timiş vor începe anul şcolar în scenariul verde şi 107 în scenariul galben.

Scenariul verde presupune desfăşurarea cursurilor cu prezenţa elevilor la şcoală; Scenariul galben presupune desfăşurarea cursurilor cu prezenţa parţial fizică a elevilor la cursuri, cu excepţia claselor VIII şi XII; Scenariul roşu presupune desfăşurarea cursurilor on line

Prevederile Hotărârii CJSU devin obligatorii începând cu data de 14 septembrie, iar o dată la 7 zile Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa reevaluează situaţia unităţilor de învăţământ din judeţ.

- Vâlcea: Zece unităţi de învăţământ care sunt situate în localităţi cu rată mică de infectare şi s-ar fi încadrat în scenariul verde au optat pentru şcoala în sistem mixt, din cauza lipsei de spaţiu

Cele mai multe dintre unităţile de învăţământ din judeţul Vâlcea vor deschide anul şcolar 2020-2021 conform scenariului verde, cu toţii elevii în bănci. Excepţie fac zece unităţi de învăţământ care sunt situate în localităţi cu rată mică de infectare şi care, deşi s-ar fi încadrat în scenariul verde, au optat pentru şcoala în sistem mixt, din cauza lipsei de spaţiu. La nivelul judeţului nu există şcoli care să se încadreze în scenariul roşu.

Conform unei decizii adoptate, joi, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, 41 dintre cele 120 de unităţi şcolare cu personalitate juridică din acest judeţ vor deschide anul şcolar după scenariul galben, conform căruia merg zilnic la şcoală elevii din învăţământul primar şi cei din clasele a VII-a şi XII-a, ceilalţi urmând a participa la cursuri fizic prin rotaţie.

Cursurile se vor desfăşura astfel în şcolile din localităţile Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Băile Govora, Galicea, Goleşti, Mihăeşti, Muereasca, Ocnele Mari, Olanu, Păuşeşti Otăsău, Roeşti, Slătioara, Stoeneşti şi Tomşani.

”Celelalte unităţi de învăţământ vor funcţiona du scenariul verde cu toţi preşcolarii şi elevii zilnic la şcoală, mai puţin 10 unităţi de învăţământ – Şcoala Bărbăteşti, Şoala Câineni, Liceul Brezoi, cele două şcoli din Costeşti, cele patru unităţi şcolare din Drăgăşani şi Liceul Horezu care, deşi se încadrează după incidenţa cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la scenariul verde, au optat pentru sistemul mixt, (faţă în faţă şi hibrid), din lipsă de spaţiu pentru asigurarea distanţării fizice a elevilor”, informează Prefectura Vâlcea într-un comunicat dat publicităţii joi după-amiază.