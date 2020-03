ULTIMA ORĂ Anunţul lui Ludovic Orban: "Toţi cei care vin din zone contaminate, vor intra obligatoriu în carantină la intrarea în ţară"

Ludovic Orban şi guvernul său au fost învestiţi sâmbătă, iar în aceeaşi zi, preşedintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgenţă, cu începere de luni. Guvernul Orban elaborat o serie de măsuri pe care premierul le-a anunţat duminică.

"Guvernul are capacitatea să ia toate deciziile care se impun. În România răspândirea virusului s-a realizat mult mai încet iar numarul de cazuri este relativ mic, iar asta e cea mai buna dovadă că toate măsurile pe care le-am luat au fost eficiente, chiar dacă au parut severe şi au fost criticate. Odata cu votul de învestitură, avem posibilitatea sa emitem acte normative cu valoare de lege, suntem in deplina capacitate de exercitiu si o vom folosi pentru a reduce cat mai mult infectarea cu COVID 19. Din toate tarile in care exista peste 500 de cazuri, se va institui obligativitatea izolarii la domiciliu. De asemenea cei care vin din tari in carantina, se va intra obligatoriu in carantina. Este foarte important ca toţi cetatenii sa respecte masurile de carantina sau izolare la domiciliu "

"Din pacate, am vazut foarte multe informatii difuzate in mod iresponsabil. La solicitarea presedintelui am cerut fiecarui ministru care are nevoie de masuri speciale sa vina cu aceste masuri si vreau sa incredintez cetatenii romani ca voom lua doar masurile necessre. Se stie ca e nevoie de materiale medicale, si exista o dificultate mare de obtinerea lor, asa ca avem nevoie de proceduri de achizitie imediate, directe, pentru ca sunt absolut necesare pentru functionarea intregului dispozitiv. Avem nevoie de masuri care sa intareasca toate institutiile care sunt in prima linie. A ministerului de interne, a DSP-urilor, a spitalelor. O alta masura este limitarea cresterii preturilor, pentru a nu permite specula cu produse absolut necesare. Exista posibilitatea plafonarii preturilor la masti, dezinfectanti, biocide si alte asemenea. Vom incerca sa limitam la maximum afectarea drepturilor si libertatilor in cadrul starii de urgenta."

"Va exista o forma finala a decretului prezidential, care va cuprinde toate masurile care se vor lua, eu am prezentat doar cateva. Exista si posibilitatea unor rechizitii, daca vom avea nevoie de spatii de carantina. Exista posibilitatea de a exista anumite restrictii, dar din cate stiu eu, nu sunt cuprinse in momentul de fata. Obiectivul nostru este cresterea capacitatii de diagnosticare. Trebuie sa crestem numarul de aparate de diagnosticare real time si de kituri, dar si de persoane care au expertiza pentru a face aceste analize. Suntem in negocieri pentru achizitia acestor kituri."

"Nu trebuie sa va aprovizionati peste necesitatile normale. Pe baza analizelor, nu exista riscul aparitiei de penurie la produse alimentare sau de igiena. Daca cumparati in exces, asta ii poate lipsi pe altii de aceste produse. Repet, nu exista un risc real de a aparea penurie de produse".

"Eu nu m-am izolat ca să mă feresc de alţii, ci ca să nu existe riscul de a transmite virusul, în cazul în care aş fi purtător".