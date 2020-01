Liviu Vârciu va prezenta emisiunea matrimonială "Rămân cu tine", la Antena 1. Ce salariu va primi lunar

Vârciu a semnat un contract pentru a modera emisiunea ”Rămân cu tine” şi va primi lunar 7.000 de euro. Dacă va reuşi să facă audiență, va primi bani în plus pe lângă salariu.

"Cine poate mai bine decât mine să aibă ochiul atât de bine format încât să poată spune cine cu cine se potrivește? Și asta pentru că am trăit ceva la viața mea și toată experiența pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la această emisiune. Mă bucur că o să pot cupla oameni, la «Rămân cu tine», că o să-i pot face astfel fericiți’, a mărturisit Liviu Vârciu.

”O să fiu un fel de Cupidon mai mic”, a declarat Liviu Vârciu, conform comunicatului emis de postul de televiziune.

Citeşte şi: Liviu Vârciu, făcut praf de fiica sa cea mare: "Nu e cum pare la TV!". Dezvăluiri ŞOCANTE: cum a fost umilită de artist!

Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu se mută din România

Carmina și mama sa, Ami Teiceanu, vor da România pe Spania… respectiv: Timișoara pe Barcelona, unde plănuiesc de luni bune să se mute. În vârstă de 17 ani, fiica lui Liviu Vârciu este decisă să urmeze cursurile unei facultăți de actorie peste hotare. Ea va susține anul viitor examenul de bacalaureat.

“Viața mea de adolescentă este una minunată și nu consider că e neobișnuită față de viața altor adolescenți. Cât despre carieră, mie de mică mi-a plăcut teatrul, dar pe parcursul anilor mi-am dat seama că sunt mai îndrăgostită de film și de uimitoarele tehnici cu care se face un film bun. După liceu, îmi doresc să urmez o facultate de actorie în Barcelona, unde mă voi muta împreună cu mama”, a dezvăluit Carmina pentru jurnaliștii revistei VIVA!

Citeşte şi: Ce spune Anda Călin despre împăcarea cu Liviu Vârciu. "Doamne ajută să rămâna aşa"

Ami Teiceanu așteaptă și ea cu nerăbdară să înceapă noul capitol din viața sa și a fiicei pe care o are dintr-o relație anterioară cu Liviu Vârciu.

“Și Carminei îi place mult Barcelona și cred că este locul ideal, în care ar putea avea un viitor mai bun și unde unde își va putea împlini visurile, treptat”, a mărtuirsit Ami Teiceanu.