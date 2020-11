Los Angeles, pe picior de război după alegerile din SUA. Mii de protestatari s-au adunat pe străzi, poliţia e în alertă VIDEO

Cele mai semnificative manifestaţii au loc la Los Angeles, dar şi în Raleigh (Carolina de Nord) şi Portland (Oregon).

Mai multe sute de persoane s-au adunat şi în faţa Casei Albe, din Washington DC, dar poliţiştii i-au dispersat pulverizând în aer fum, "dintr-o sursă neidentificată", după cum au transmis jurnaliştii prezenţi la faţa locului. Au fost mai multe încăierări, după cum relatează CBS, unele cu poliţia, altele între susţinătorii şi adversarii lui Donald Trump.

Departamentul de Poliție din Los Angeles a organizat marţi „alertă tactică la nivelul întregului oraș" pentru a se asigura că există suficienţi ofițeri care să soluționeze orice incident în ziua alegerilor şi după alegeri. "La scurt timp după ora locală de la 8 pm (06.00, ora României), departamentul a anunțat că încearcă să disperseze o "mulţime mare și nesupusă".

#LosAngeles #LA #dtla

LAPD riot officers running to move into position. pic.twitter.com/48XoQ7O3tR

LOS ANGELES: Large police convoy now headed into downtown. Windows are being smashed. Stay safe! #DTLA #PresidentialElection2020 #LosAngeles #protest pic.twitter.com/X7dCWuIDhf