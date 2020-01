LOTO 22 IANUARIE 2020. Report la Joker de aproape 4,28 milioane de lei

LOTO 22 IANUARIE 2020. La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 2,46 milioane de lei (aproximativ 515.700 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de aproape 2,3 milioane de lei (478.473 de euro)

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE România TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,28 milioane de lei (peste 894.568 de euro), iar la Noroc Plus reportul la categoria I este de aproape 18.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valore de aproximativ 173.000 de lei, (peste 36.198 de euro), iar la Super Noroc reportul pentru catgoria I este de 12.113 lei.