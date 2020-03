Magda Ciumac, blocată în Italia din cauza coronavirusului: "Până acum ce aţi făcut? Virusul nu vine numai cu avionul! Imbecililor!"

“România, dacă vrei să faci ( măcar odată ceva bun) inchide frontierele! Virusul nu vine numai cu avionul! Rușine maximă! Halal decizie! Unde mai pun...că sunt blocată în Italia! Dar: Închideți tot ( dacă vreți să faceți ceva bun).

Aici sunt 366 morti, mii de persoane -pozitiv- dar Italia nu a închis porțile nimănui, chiar dacă este dramatică situația, oameni blocați, carantina, magazine goale, oameni care fug din orașe, biblioteci, discoteci, baruri, tribunale, scoli etc ÎNCHISE! Numai in 24 ore: 133 morti! Dacă vreți să evitați dezastrul: Închideți frontierele, școlile etc! Aici: cursurile continua prin internet (cam) Până acum, ce ați făcut? Ați așteptat să crească ,, numărul,, ori?! Italia lupta! Italia are cel mai bun sistem sanitar, sunt organizați, rapizi etc!”, a scris Magda Ciumac.

Citeşte şi: Ludovic Orban cere societăţilor private să schimbe programul de lucru pentru a evita aglomeraţia

„Toți medicii, asistenții, voluntarii etc, fac sacrificii supraomenești! Voi?! Noi?! Rusine! Copil de 16 ani , a dat și altor copii, și ați anulat doar cursurile în acea clasa! Anulați zborurile după 3 săptămâni? Punctele de frontiera?! Nu vine numai cu avionul virusul! Imbecililor! Și spun asta în ideea în care: trebuie sa vin în țara curând! În 8 aprilie este 1 an de la moartea mamei mele! Închideți tot! Protejați copiii! Că voi nici nu erați în stare sa citiți de pe o hârtie! Inconștienților!”, a încheiat Magda Ciumac.

Medicii italieni sunt puşi în situaţia de a alege pe cine să salveze

În Lombardia, regiunea bogată din nordul Italiei aflată în centrul epidemiei de coronavirus din ţară, deficitul de paturi de spital şi de materiale medicale îi pun pe medici în faţa unor alegeri din ce în ce mai dificile, notează marţi site-ul Politico, citat de Agerpres.

Citeşte şi: Klaus Iohannis, declaraţii de ultimă oră despre coronavirus: "Riscul unei pandemii este ridicat" LIVE VIDEO

Numărul celor infectaţi în Italia continuă să crească - peste 7.900, dintre care mai mult de 70% în Lombardia - iar spitalele se luptă să suplimenteze numărul de paturi disponibile în secţiile de terapie intensivă. Unele au închis secţii întregi pentru a le dedica cazurilor severe de coronavirus. Altele au transformat săli de operaţii în secţii de terapie intensivă. Medicii lucrează în schimburi epuizante pentru a le ţine locul colegilor care se îmbolnăvesc.

Fără un semn clar despre când va fi atins vârful epidemiei, medici şi anestezişti sunt chemaţi să facă alegeri tot mai dificile în legătură cu pacienţii care primesc acces la paturi şi aparate de ventilaţie atunci când acestea nu sunt în număr suficient pentru toate cazurile.

"Este o realitate că va trebui să alegem (pe cine să tratăm), iar această alegere va fi încredinţată operatorilor individuali de pe teren, care se pot găsi în situaţia de a avea probleme etice', afirmă un medic ce lucrează într-unul din cele mai mari spitale din Milano.

Lombardia are în jur de 900 de paturi disponibile pentru pacienţii care necesită terapie intensivă, dar în unele provincii, în special în Bergamo, Lodi şi Pavia, spitalele sunt 'aproape de saturaţie', explică medicul.