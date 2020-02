Mai mulţi chinezi izolaţi la un hotel din Slatina din cauza coronavirus au fugit. Ce pedeapsă riscă pentru fapta lor

Cei şase chinezi au fost izolaţi de autorităţile din Olt într-un hotel din Slatina pe motiv că vin dintr-o zonă cu risc de îmbolnăvire. Vineri seara, medicii epidemiologi au mers să verifice starea de sănătate şi au constatat că pacienţii din China nu mai erau la hotel.

„Vineri seara, pe la ora 17.30, reprezentanţii DSP Olt au făcut o verificare privind respectarea condiţiei de izolare a celor şase chinezi şi au constatat că ei părăsiseră hotelul pe fondul refuzului conducerii hotelului de a-i mai caza în continuare. Asta e informaţia pe care am primit-o aseară, de la DSP Olt. Am informat Poliţia care a demarat cercetări la faţa locului sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de articolul 352 din Codul Penal, cea de zădărnicire a măsurilor impuse de autorităţi pentru a preveni prevenirea bolilor contagioase. A fost întocmit dosar penal", a declarat prefectul de Olt, Florin Homorean pentru Mediafax.

Chinezii au fost găsiţi de autorităţile din Vâlcea care au decis să îi izoleze într-un hotel din Drăgăşani.

"Din informaţiile primite de la DSP Olt, am aflat că cei şase chinezi au mers la Drăgăşani, ei lucrau la o firmă acolo. Au anunţat DSP Vâlcea pentru asigurarea monitorizării zilnice a acestora până la sfârşitul perioadei de izolare. Personal, am vorbit cu domnul prefect de Vâlcea, care mi-a spus că au ajuins într-un hotel din Drăgăşani, unde sunt izolaţi", a precizat prefectul de Olt, conform sursei citate.

Florin Homorean a mai spus că nu doar chinezii au încălcat măsurile impuse de autorităţi. Un cetăţean din Slatina, ce venise din Italia, a fost descoperit în timp ce se plimba prin oraş, deşi trebuia să stea izolat la domiciliu. Acesta a fost amendat de DSP şi s-ar putea alege cu dosar penal dacă mai pleacă de acasă.

În judeţul Olt, 149 de persoane sunt izolate la domiciliu.

