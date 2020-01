Mama copilului de 11 luni ucis de gripă nu şi-a revenit nici azi după şocul suportat! Cristina nu găseşte puterea să treacă peste

Cristina Enache, dansatoarea căreia gripa i-a ucis copilul, nu și-a revenit nici azi după șocul suportat în urmă cu exact un an. Femeia a început să ia cursuri de theta-healing și caută în ea resurse pentru a-i putea oferi fetiței sale o viață normală.

Înainte ca virusul să-i fie fatal, mama copilului a postat un mesaj pe rețelele de socializare, care implora utilizatorii să-l ajute pe Ayan, fiul ei în vârstă de 11 luni: "I s-a oprit ficatul, rinchii și majoritatea organelor din funcționare și azi am aflat că nu are suficiente trombocite în organism și că acestea din urmă l-ar ajuta ca organele lui să funcționeze din nou. Trombocitele trebuie recoltate din sânge Tip A2 negativ (...). În momentul de față el respiră doar datorită aparatelor la care este conectat, are cateter în piept și e umflat pentru că nu face pipi de 2 zile și jumătate".

Mesajul nu a rămas fără urmări și câteva zeci de persoane au venit să doneze sânge pentru băiatul Cristinei. Din păcate a fost prea târziu pentru el, iar după zâteva zile femeia a anunțat moartea copilului. "Mulțumesc mult pentru zecile de mii de distribuiri, din păcate, băiatul meu a încetat din viață azi noapte, gripa l-a omorât în doar patru zile. I-a mâncat toate organele și i le-a oprit. Am sperat până în ultima clipă cu voi dar Dumnezeu a decis altceva", a scris Cristina Enache.

Fiul Cristinei Enache a murit de gripa A, subtip H1, pdm 09. Femeia spune că nu știe cum a contractat băiatul virusul, pentru că acesta locuia cu ea și cu sora lui și că ei nu s-au infectat. ”Medicii m-au întrebat, la internare, șocați de severitatea gripei, dacă am făcut cu copiii sărbătorile la țară sau dacă am tăiat porc în aerul pe care l-au respirat”, a povestit ulterior dansatoarea. Ea a evitat totuși să dea sfaturi altor mămici legate de vaccinul antigripal ”pentru că nu am studiile necesare și nu vreau să dau un sfat, pentru că nu-mi pot asuma această responsabilitate”.