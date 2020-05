Mama Luizei Melencu, dezvăluiri după noile audieri în cazul Caracal: "Dincă este o rotiţă într-un angrenaj. Sunt interese ale statului"

În cadrul emisiunii "Punctul Culminant", Monica Melencu i-a mărturisit jurnalistului Victor Ciutacu că ea şi tatăl ei s-au simţit neajutoraţi în momentul în care au fost audiaţi, miercuri, la Tribunalul Olt, unde a avut loc un nou termen în dosarul Caracal.

"Ne simţim neajutoraţi. Părăsiţi ne-am simţit încă de la începutul cazului (...) Am simţit că am fost trădaţi. Am fost minţiţi. Noi am fost umiliţi şi induşi în eroare. Noi în privinţa Luizei nu există nicio probă. Este evident că de un an şi două luni, ea nu a fost căutată. Cum este posibil că procurorii să susţină că fiica mea este decedată?", a declarat Monica Melencu, mama Luizei Melencu, în direct, la România TV.

Mama Luizei Melencu a mărturisit că în instanţă i-a făcut un semn lui Ştefan Risipiţeanu pentru a spune adevărul.

"L-am văzut pe acel Risipiţeanu. I-am făcut un semn să spună adevărul. Poliţiştii mi-au spus că nu fac semne unui deţinut. El şi-a schimbat declaraţia de mai ori în privinţa Luizei", a spus Monica Melencu.

Chiar şi la mai mult de un an de la dispariţia fiicei sale, Monica Melencu e convinsă că fiica ei nu este moartă.

"Dincă este o rotiţă într-un angrenaj. Sunt interese ale statului", a afirmat mama tinerei care ar fi fost răpită, violată şi ucisă de Gheorghe Dincă.