Marcel Ciolacu anunţă sesiune extraordinară comună a Parlamentului, în perioada 27-31 ianuarie

"Am luat act şi de solicitarea preşedintelui României şi am aprobat sesiune extraordinară comună în perioada 27-31 şi am făcut calendarul următor: până pe data de 27 se vor depune amendamentele pe legea de azi, cu care a venit Guvernul prin asumare, respectiv de schimbare a alegerilor locale în două tururi", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că pe 29 ianuarie vor avea loc prezentarea şi dezbaterea pe proiectul asumat de Guvern.

"Cu alte cuvinte vom intra cu prezentarea şi votul pe moţiune într-o sesiune ordinară", a mai spus Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis a declarat luni că a convocat Parlamentul în sesiune extraordinară între 27 şi 31 ianuarie pentru angajarea răspunderii Guvernului. Preşedintele a precizat că şi-a exprimat deja scepticismul în legătură cu şansele moţiunii de cenzură anunţate de opoziţie.