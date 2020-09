Marcel Ciolacu: "Consider că Gabriela Firea ar trebui să fie în continuare în prima linie a partidului"

"In acest moment democratia din Romania are nevoie de un partid de stanga puternic si adaptat acestui moment.

PSD a reusit intr-un timp scurt de modernizare ajungerea de la 20% la peste 30%. Ramanem cel mai mare partid din Romania. Procesul de reconsrtructie interna a dat roade. PSD trebuie sa se deschida. Persoanele anchilozate de prea mult timp in functii publice au fost sanctionate de catre romani. Romanii au intotdeauna dreptate si aceasta trebuie sa fie calea, atat pentru PSD cat si pentru alte partide.

Toate astea ne dau speranta ca la parlamentare vom avea un scor mai bun", a declarat Ciolacu.

"În acest moment, din toate statisticile, Nicusor Dan este primarul Capitalei. In Bucuresti a existat o dreapta unita si doamna Firea a avut taria sa lupte singura cu aceasta dreapta unita. Nu am vorbit cu dansa, voi vorbi dupa aceasta conferinta de presa. Mi-as dori ca doamna Firea sa candideze pentru un post pentru parlament. Consider ca ar trebui sa fie in continuare in prima linie. Rezultatul din Bucuresti si scorul politic i se datoreaza doamnei Firea.

Eu am fellicitat-o pentru campania ei si pentru ca si-a asumat o candidatura singura impotriva tuturor. Eu i-am recomandat doamnei Firea aseara sa nu vina la sediul partidului, sa ramana cu stafful de campanie. Sunt sigur ca va organiza cat de curand o conferinta de presa.

Nu am avut discutii politice cu Robert Negoita, ci o discutie ca intre doi prieteni. Cand voi lua o decizie si domnul Negoita va lua o decizie, vom anunta. Robert Negoita este un primar de stanga. La sectorul 2, din cauza unei candidaturi neinspirate a lui Ontanu, am pierdut sectorul. La sectorul 1 nu stim cine a castigat, la sectorul 3 primarul este de stanga, la sectorul 4 sa nu-mi spuneti ca domnul Piedone este de dreapta, la sectorul 5 il avem pe domnul Baluta, iar la 6 un primar al dreptei unite.", a adăugat preşedintele PSD.