Marcel Vela declară război clanurilor interlope: "Este ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracţionalităţii din România"

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat miercuri, în contextul în care în ţară au loc sute de percheziţii vizând grupări de criminalitate organizată, că "este ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracţionalităţii în România", fiind făcute peste 600 de percheziţii şi descinderi.

Vela a continuat conferinţa de presă cu prezentarea bilanţului Ministrului Afacerilor Interne în ultimul an:

"MAI incearca sa-si schimbe perceptia si imaginea pe care o avea la momentul noiembrie 2019, adica una catastrofala. Doar 35% din romani mai aveau incredere in Ministerul de Interne la acea data. Le multumesc colegilor mei din conducerea MAI pentru ca am reusit sa schimbam in bine perceptia romanilor.

Pentru alegerile prezidentiale din noiembrie m organizat zone de risc electoral, astfel incat aegerile sa fie corecte si legale. In luna decembrie MAI a fost in centrul atentiei, pentru ca am deschis sediul Comitetului Central catre romani. Ziua in care romanii au avut acces liber in Comitetul Central, vizitatorii care ne-au pasit pragul au apreciat aceasta initiativa.

In luna ianuarie am constatat ca MAI are probleme de organizare si am inceput o reforma, pentru a nu se imputa guvernului ca ia masuri fara sa consulte partenerii, sindicate, atasati, structuri din subordine. Am purces la acest mare efort, in a consulta atasatii, toate structurile din subordine, toate cele 16 sindicate, am pus proiectul pe transparenta, astfel incat la sfarsitul acestor consultari au fost 428 de propuneri. Proiectul de reforma este finalizat si va fi propus in noul parlament, care va trebui sa decida viitorul acestei insittutii.

Incepand cu luna februarie, stiti prin ce am trecut cu totii. In prag de pandemie am constatat ca resursele sunt 0. Cu ajutorul colegilor din guvern si al premierului Orban s-au emis actele normative pentru realimentaea stocurilor necesare pentru a raspunde acestei provocari.

In starea de urgenta MAI a fost pionul principal pentru protejarea romanilor. A fost o experienta pe care nu a incercat-o niciun guvern. Am emis 12 ordonante militare si 2318 ordine de comandant. Am stapanit si temperat evolutia bolii in Romania. Meritul este al cetatenilor, care ati respectat regulile.

Dupa aceasta activitate a urmat luna iunie si criza inundatiilor. Dupa aceea am avut de gestionat pandemia din sezonul estival. In paralel am avut de gestionat organizarea alegerilor locale. Am asigurat transparenta pentru toti jurnalistii si am monitorizat 700 de localitati unde am constatat ca numarul de vize de flotant a depasit media anilor anteriori. S-a finalizat cu bine si acest moment.

In starea de alerta executam actiuni de verificare. Am avut colegi, camarazi, care si-au pierdut viata.

In aceste momente grele trebuie sa fim responsabili si sa trecem peste provocarile de zi cu zi. Doar impreuna putem reusi, cetateni si institutii.

MAI a avut initiativa ca la Gerota sa infiintam centrul de plasma. Am alocat bugetul necesar, astfel incat, impreuna cu ceilalti parteneri sa reusim sa implinim acesta necesitate pentru multi bolnavi.

MAI a avut si activitati de management, de aplicare a unor masuri cerute de populatie. Una a fost sa protejam elevii, asa ca am infiintat politia pentru siguranta in scoli, pentru ca fenomenul infractional din scoli, dar mai ales din jurul acestora, a luat amploare si niciun minitru nu a luat masuri pentru a o combate.", a declarat Vela.

