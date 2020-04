Marcel Vela, mesaj pentru românii din diaspora: Nu e nicio fericire să vii să faci Paştele acasă

Marcel Vela spune că transportul mărfurilor este prioritar, însă nici zona de autoturisme nu va fi neglijată, iar măsuri pentru șoferii care stau ore în șir pentru a intra în țară, vor fi anunțate în curând.

"Pentru noi a fost prioritar tranzitul de marfă. Există acest culoar la intrarea spre România și ieșire spre Bulgaria. În această idee am dori să limităm cât mai mult timpul de așteptare la intrarea în țară. Am creat unele facilități pentru șoferii de pe trailere și tiruri care aduc marfă în România. Am împărțit tot ce întră în România în zona de autoturisme pe Nădlac 1 și zona de camioane pe autostrada Nădlac. Dacă există probleme pe Nădlac 1 o să găsim soluțîi să bifurcăm traficul și acolo, să facilităm și intrarea în țară. Suntem preocupați să fie o fluență mult mai bună pe tot tranzitul de la frontieră de vest", a spus Marcel Vela, potrivit digi24.

Ministrul de Interne a făcut un apel românilor din diaspora. Să nu vină acasă cu ocazia sărbătorilor pascale.

"Eu am făcut un apel prietenilor din diaspora. În acest an e mai bine să facă Paștele acolo unde sunt. Nepotul meu e în Elveția și rămâne acolo. Nu este o bravură, nu e o măsură care să jignească sau să deranjeze. Fac apel la toți compatrioții din diaspora să înțeleagă că inclusiv pentru ei e mai bine așa, pentru că circulând pe un drum lung, întrând în contact cu alte persoane infectate, în această ipoteză nefericită ajunge acasă și ii infectează pe cei dragi. Nu e nicio fericire să vii din Austria să faci Paștele acasă, căci s-ar putea intr-o benzinărie dintr-o țară intermediară de pe drum să te îmbolnăvești", a mai spus Marcel Vela.