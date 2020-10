Mărturii şocante despre atacul din Franţa: "Vindeam croissante şi am auzit de o femeie decapitată în biserică. Sunt şocat, încă tremur"

Autorul atacului, pe nume Brahim, şi-a recunoscut faptele. Acesta a fost împuşcat de oamenii legii, iar apoi a fost dus de urgenţă la spital. Potrivit relatărilor autorităţilor, acesta a repetat încontinuu "Allahu Akbar".

Un martor ocular, numit David, care conduce restaurantul Brioche Chaude din Nisa, a declarat pentru postul BFMTV că el este cel care a alertat poliţia. "Vindeam croissante, când un bărbat a venit la mine, spunându-mi: <>. Nu l-am crezut la început, însă omul a repetat informația. Am mers la catedrală și am văzut poliția municipală și am chemat-o. Au venit foarte repede. M-am întors în restaurant și am tras obloanele", a povestit el.

Citiţi şi Val de atacuri în Franţa. Un bărbat înarmat cu un cuţit a ucis trei persoane, o femeie a fost decapitată. Un terorist a fost împuşcat

Managerul restaurantului a mai spus că "Persoana care a venit la mine era cineva care fusese în catedrală și era în stare de șoc. Mi-a spus doar atât: <>. Atât. Eram șocat, încă mai tremur".

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că vorbim despre un "atac terorist islamist".

Alte două atacuri în Franţa

Ulterior, la scurt după atacul din Nisa, încă două atacuri au fost înregistrate, unul în Avignon, și unul la Consulatul francez din Arabia Saudită.

La Avignon, un bărbat înarmat cu un cuțit a încercat să atace polițiștii pe stradă. Oamenii legii l-au împuşcat mortal.

Şi tot joi, un cetățean saudit a înjunghiat un membru al pazei la Consulatul francez din Jeddah. Atacatorul a fost arestat.

Citiţi şi Klaus Iohannis, mesaj după atacul terorist din Franţa: "România este alături de Franţa în lupta împotriva extremismului"

Franţa a ridicat nivelul alertei de securitate pentru întreg teritoriul la cel mai ridicat, "urgenţă atentat", după atacul de la Nisa, a anunţat joi prim-ministrul Jean Castex, relatează AFP, EFE şi Reuters.

Nivelul "urgenţă atentat" este cel mai ridicat din planul antiterorist al Franţei. El este instituit imediat după un atentat sau dacă un grup terorist identificat şi nelocalizat intră în acţiune.

Franţa trece printr-o perioadă foarte dificilă, în contextul în care infectările cu COVID-19 au explodat. Preşedintele Emmanuel Macron a ţinut o declaraţie de presă miercuri seara, în care a anunţat un lockdown total în ţară, începând de vineri.

Noile restricţii vor rămâne în vigoare cel puţin până la 1 decembrie. Singura excepţie o reprezintă şcolile, creşele, liceele şi colegiile, care vor rămâne deschise. "Revenim la declaraţiile pentru părăsirea domiciliului", a mai anunţat preşedintele Republicii Franceze.