Mărturiile unui pacient confirmat cu coronavirus: Am trecut pe lângă moarte. Toţi trebuie să fim conştienţi, să ne protejăm

”Am facut radiografie, am afectare la plamanul drept. Din punct de vedere medical am primit ieri a treia confirmare, din punct de vedere că pentru coronavirus trebuie să fiu vindecat. Nu mai sunt afectat de virus”.

Alin Goga, pacient confirmat cu coronavirus, susține că medicii nu au echipamente, iar medicii ar trebuie să se protejeze pentru a putea îngriji pacienții.

Citește și: Mărturia emoţionantă a lui Alin Goga despre coronavirus. "Am văzut moartea cu ochii. Parcă îmi dădea cu barosul în oase"

”Au nevoie de echipamente, ei cumpara cizmulitele cu 60 de lei din market. Nu au echipamente, daca vrem ca medicii sa ne protejeze si sa nu mearga în cap cu saci de gunoi atunci cei care pot sa ajute. La Babes personalul e dedicat, stau de o saptamana in spital. Dar hai sa ii protejam, din disperare si lipsa echipamentelor pleacă acasă” , susține pacientul.

Bărbatul a fost confirmat cu coronavirus pe 11 martie și susține că a trecut pe lângă moarte. Acesta susține că românii trebuie să fie conștienți să se protejeze.

”Pe 11 am fost confirmat. Am trecut pe langa moarte. Toți trebuie sa fim conștienți, sa ne protejam. L-am avut pe Dumnezeu cu mine si tratamente foarte bune. Sunt șocat de ce am găsit in spital, pentru mine este un miracol, sunt alt om” , a declarat acesta.

Alin Goga a făcut testul pentru gripă pe 9 martie, iar la două zile, pe 11, a fost confirmat.

”În data de 9 am făcut testul de gripa A si B. Pe 10 am revenit si am zis cum mă simțeam, am fost internat la cererea mea. Pe 11 am primit confirmarea de COVID”

Bărbatul susține că ar face orice este posibil să ajute persoanele confirmate cu coronavirus.

”Orice e nevoie. Două lucruri conteaza: sa protejam medicii cu echipamente si fac orice ca sa ii ajut pe alții ca sa le fie mai ușor sa nu treacă prin ce am trecut eu si familia mea”