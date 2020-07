Masca de protecţie a devenit obligatorie în mai multe judeţe, în unele măsura intră în vigoare de sâmbătă. NOI RESTRICŢII din 1 august

Masca devine obligatorie pe litoralul românesc din 1 august. Noi restricţii pentru turişti de sâmbătă

Locuitorii judeţului Constanţa, dar şi turiştii care ajung de sâmbătă în staţiunile de pe litoralul românesc vor fi obligaţi să poarte mască de protecţie seara, între orele 18.00 - 24.00, chiar dacă se află în staţii exterioare. Mai exact, purtarea măştii devine obligatorie în locurile aglomerate, precum falezele, târgurile, parcurile, piețele, în gări și stații de transport în comun, dar și plaja.

Programul teraselor și cluburilor rămâne neschimbat deocamdată, a anunţat George-Sergiu Niculescu, prefectul de Constanța.

"Avem 3 puncte pe ordinea de zi. La punctul 1 am avut analizarea propunerii venite din partea DSP Constanța în vederea obligativității purtării măștii în spații deschise în care se formează aglomerări, unde distanța fizică între persoane nu se poate respecta, distanța de doi metri. Vorbim despre piețe, oboare, târguri, curțile exterioare ale lăcașelor de cult, peroanele gărilor, stațiile de autobuz... Sunt mai multe introduse. Toate acestea le vom face publice prin hotărârea de Comitet Județean pentru Situații de Urgență.

De asemenea, pentru zonele de promenadă din județul Constanța, în toate stațiunile turistice, vorbim de zonele tradiționale unde se creează aglomerări – Eforie, Mamaia și celelalte stațiuni, obligativitatea purtării măștilor de protecție în intervalul orar 18:00 – 24:00.

Această decizie a fost luată în urma analizei prezentate de către DSP și în urma unei adrese primite de la IPJ Constanța în ceea ce privește valorile de trafic și fluxul de persoane în aceste intervale orare", a anunţat prefectul de Constanţa.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a decis să instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele prezente în piețele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, precum și în spațiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiționale, bâlciuri de pe teritoriul județului Brașov. Măsura va intra în vigoare de sâmbătă, 1 august, orele 6.00.

Purtarea măştii devine obligatorie în toate spaţiile exterioare aglomerate, dar și pe arterele pietonale intens circulate.

Purtarea măştii de protecţie în locurile în care se adună grupuri formate din mai mult de două persoane a devenit obligatorie pe tot teritoriul judeţului Argeş. Autorităţile au impus şi alte restricţii în ceea ce priveşte transportul în comun, desfăşurarea evenimentelor private şi funcţionarea sălilor de jocuri de noroc.

Decizia a fost adoptată în condiţiile în care judeţul Argeş se află pe primele locuri în ceea ce priveşte numărul de noi de infectări cu noul coronavirus.

Masca de protecţie va fi purtată obligatoriu nu doar în spaţiile publice închise, ci şi în aer liber. Sunt exceptaţi de la această obligaţie copiii cu vârste sub 5 ani.

"Nu considerăm în acest moment că izolarea şi carantina sunt soluţii eficiente pentru judeţul Argeş, de aceea am venit în CJSU cu măsuri adaptate. (...) Sunt soluţii care ne vor permite să ţinem sub control pandemia. Din acest moment orice operator economic care nu respectă legislaţia în vigoare va fi amendat şi închis pentru o perioadă de 14 zile" a declarat prefectul judeţului Emanuel Soare.

Prefectul judeţului Argeş a anunţat că pentru încălcarea restricţiilor "se vor aplica amenzi în cuantum maxim" pentru că obiectivul autorităţilor este ca toată lumea să respecte regulilor de prevenire.

Autorităţile au luat marţi şi alte măsuri restrictive pentru a preveni răspândirea noului coronavirus în comunitate.

Prefectul judeţului Argeş a prezentat noile măsuri:

Prefectul judeţului Argeş a vorbit încă de luni despre posibilitatea introducerii obligativităţii purtării măştii oriunde există un grup mai mare de două persoane.

Masca de protecţie este obligatorie în toate spaţiile deschise din judeţul Dâmboviţa, începând de joi.

masca de protecţie devine obligatorie pe tot parcursul zilei în toate spaţiile deschise, în pieţe, târguri, oboare. În plus, comercianții din spațiile respectiv e vor fi obligați să poarte mănuși.

Măsura se va aplica la nivelul întregului judeţ, pe tot parcursul zilei, în toate zonele aglomerate unde se desfășoară activități comerciale.

"Dâmbovița este județ roșu, cu un număr foarte mare de persoane contaminate", a subliniat prefectul Aurelian Popa.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea a decis miercuri că purtarea măştii de protecţie devine obligatorie şi în spaţiile aglomerate din tot judeţul.

Toate persoanele din judeţul Vâlcea, inclusiv cele aflate în tranzit, sunt obligate să poarte mască de protecţie în spaţiile deschise aglomerate unde nu se poate asigura o distanţare socială", a declarat Tiberiu Costea, prefectul judeţului Vâlcea, în direct, la România TV.

Astfel, purtarea măștii de protecție va deveni obligatorie și în spațiile deschise aglomerate din tot județul, respectiv în târguri de zi, târguri săptămânale, piețe agro-alimentare, ștranduri, piscine, gări, autogări, stații de transport în comun etc. De asemenea, în spațiile deschise aglomerate în care se manipulează /selectează produse și mărfuri este obligatorie și purtarea mănușilor de protecție.

"În spaţiile deschise aglomerate în care se manipulează produse şi mărfuri se vor purta inclusiv mănuşi de protecţie. Se poartă mai rar mănuşile, dar punând mâna mai multe persoane pe marfă, riscul de răspândire a SARS-COV-2 este mult mai mare", a afirmat prefectul judeţului Vâlcea.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a decis că de la 1 august 2020, începând cu ora 07.00, purtarea măștii în spații deschise să fie obligatorie. Măsura vine pe fondul creșterii alarmante a numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 și îi vizează pe toți cei care locuiesc și/sau circulă pe teritoriul județului.

"Purtarea măștii, astfel încât să acopere nasul și gura, va fi obligatorie, în spații publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în intervalele orare: 07.00-11.00 și 15.00-23.00", se arată într-un comunicat al Prefecturii Prahova.

Exceptați de la această regulă fac copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Autorităţile precizează că, în funcție de evoluția situației, în zilele următoare, se poate extinde intervalul orar pentru purtarea obligatorie a măștii în spațiile deschise și/sau limitarea programului de lucru la terase, cluburi, baruri, precum și al altor operatori de profil.

Masca de protecţie este obligatorie de joi în toate spaţiile deschise aglomerate din judeţul Buzău, potrivit unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău. Excepţie sunt copiii sub 5 ani.

Purtarea măştii va deveni obligatorie în pieţe, târguri, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se organizează serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.

În intervalul 1 - 14 august 2020, să se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise, de pe întreg teritoriul judeţului Iaşi.

Se exceptează de la această măsură persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută) şi copiii cu vârsta mai mică de cinci ani.

"În urma analizei făcute de autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, care monitorizează indicatorii ce descriu cel mai bine evoluţia răspândirii infecţiei cu SARS-COV2 la nivelul judeţului Iaşi, s-a considerat necesară adoptarea acestei decizii mai ferme şi fără echivoc, astfel încât să putem sprijini mediul sanitar în efortul de a gestiona epidemia de COVID-19. E o măsură pe care o luăm pentru o perioadă limitată de timp, perioadă la capătul căreia sperăm să vedem efecte în îmbunătăţirea indicatorilor monitorizaţi. Facem un apel la cetăţenii judeţului Iaşi să sprijine autorităţile publice pentru a salva cât mai multe vieţi. Nu avem de făcut decât să purtăm masca, să ne spălăm cât mai des pe mâini şi să fim atenţi la distanţarea fizică dintre persoane", a declarat prefectul judeţului Iaşi, Marian Grigoraş.

Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați a adoptat miercuri o hotărâre prin care se impune obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani în spațiile aglomerate, închise sau deschise, începând din 1 august. De asemenea, administratorii firmelor care organizează evenimente private (nunți, botezuri, aniversări și alte asemenea) vor reduce programul până la ora 22.00 în cursul săptămânii și până la 23.00 în zilele de sâmbătă și duminică.

„În scopul prevenirii virusului SARS-CoV-2 se dispune desfășurarea tuturor activităților cu caracter religios în aer liber, cu obligativitatea purtării măștii de protecție și respectarea măsurilor de distanțare fizică.

De sâmbătă, 01 august 2020, se interzice comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirii unde se desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în intervalul orar 23.00-06.00. În intervalul menționat operatorii economici care desfășoară aceste activități au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune, precum și respectarea măsurilor de protecție individuală și igienă. Se interzice desfășurarea activității cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 23.00-06.00", se precizează în comunicat.

Identificarea spațiilor aglomerate și a intervalului orar în care este obligatorie purtarea măștii de protecție vor fi stabilite de către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență.

„Se dispune modificarea excepției de la regulile de distanțare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate și a celor amenajate, piscinelor și ștrandurilor, în sensul în care distanța mai mică de 2 m între persoane/șezlonguri este permisă numai pentru soți și copii însoțiți de adulți (părinți, bunici)", se arată în comunicatul Prefecturii Galați.

Pandemia de coronavirus şi creşterea numărului de cazuri de COVID-19 aduc reguli noi pentru bucureşteni.

"Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp. Am avut în vedere în permanenţă evaluarea riscurilor la nivelul municipiului Bucureşti. Am indicat ca zonă care are un grad de infecţie foarte mare Centrul Vechi al municipiului Bucureşti", a declarat Aurelian Bădulescu.

