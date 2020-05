Măsurile anunţate în turism înainte de marea redeschidere creează confuzie: "Fiecare este pe cont propriu"

"Realist vorbind, fiecare persoană este pe cont propriu. Fiecare înţelege să se protejeze şi singur, pentru că şi dacă eşti pe plajă şi dacă eşti pe terasă, tu singur alegi dacă te apropii mai mult sau mai puţin de un alt client, de un amic cu care te întâlneşti.

Deci realist vorbind, fiecare îşi asumă riscuri. Operatorii din turism vor implementa, aşa cum s-au pregătit, normele. Fiecare este pe cont propriu. Evident că există riscuri, ele există în fiecare zi, şi să reapară un număr mare de cazuri din nefericire, şi să ne confruntăm cu o altă pandemie la nivel global. Nimeni nu poate anticipa ce se va întâmpla!

Litoralul românesc are cele mai mari plaje din Europa, există loc pentru toată lumea. Dacă şezlongurile sunt puse la distanţă, operatorul şi-a făcut treaba. Dacă turistul va muta şezlongul, asta e problema lui. Nu poate răspunde un operator decât pentru ceea ce el trebuie să respecte. Nu poate răspunde pentru alegerea unui turist", a declarat Corina Martin pentru DC NEWS.

O masă de 4 persoane la terasă, cât o garsonieră

"Mesele vor fi aşezate aşa cum apare în lege. E o suprafaţă foarte mare, noi am calculat că pentru o masă de 4 persoane avem nevoie de 26 metri pătraţi. Deci un operator cu o terasă de 100 mp are loc de patru mese.

Dar nimeni nu spune ce face operatorul dacă oamenii interacţionează între ei, îşi mută scaunele. Personalul nu trebuie să se transforme în poliţist sau agent constatator. Sunt puse doar norme pentru operatori, nimic pentru consumatori.

Nu am văzut nicăieri sancţiuni pentru turiştii care încalcă aceste norme. Pe terasă sau pe plajă, acel agent economic va respecta ce are el de respectat. Mai departe ar trebui să existe norme şi sancţiuni pentru turişti. Pentru că nu putem răspunde noi pentru ceea ce face un turist sau copilul turistului!



Dacă am trecut prin stare de urgenţă şi stare de alertă, cred că a venit starea de vacanţe, dar nu starea de control, de poliţie. Eu cred că statul trebuie să facă acţiuni care să sprijine operatorii HORECA pentru a se trece la aceste măsuri de protecţie. Trebuie să educăm şi consumatorul, să îl învăţăm să respecte regulile. Instituţiile statului trebuie să ajute operatorii acum, nu să înceapă acţiuni de control", a mai declarat preşedintele FAPTR.