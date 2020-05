Medicul nutriţionist Virgiliu Stroescu, avertisment pentru români: "Este vital să ieşim afară!"

„Primele săptămâni am fost cuminte și am stat numai în casă. Când am ieșit afară, am văzut că nu mai puteam să merg bine, mă dureau toate articulațiile. Mă simțeam foarte rău. După vreo trei zile în care am mers vreo oră-două pe zi, am început să-mi dau drumul la articulații.

E nenoricire dacă stați numai în casă și nu faceți mișcare! Nu are de ce să vă fie frică să ieșiți din casă dacă vă puneți o mască de protecție și mănuși și mergeți singurei, fără a sta de vorbă cu oamenii de pe stradă! Măcar să urcați scările la bloc. Avem nevoie neapărat de mișcare. Este vital!", a zis Dr. Virgiliu Stroescu la B1 TV.

Klaus Iohannis: Starea de urgenţă nu va fi prelungită. Din 15 mai intrăm în stare de alertă

Preşedintele Klaus Iohannis va avea, luni, la Palatul Cotroceni, o nouă şedinţă cu membri ai Guvernului pe tema măsurilor privind gestionarea epidemiei COVID-19. Klaus Iohannis a decis că starea de urgență nu va fi prelungită.

”Am finalizat întâlnirea, am analizat situația în care ne aflăm. Încep cu ceva legat de zilele care au trecut, weekendul de 1 mai, am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine. Nu am avut încălcări semnificative ale regulilor”, a declarat Klaus Iohannis.

”Starea de urgență nu va fi prelungită, în acest fel, data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență. Din 15 mai întrăm în stare de alertă, starea de urgență va fi înlocuită cu starea de alertă” , a adăugat acesta.

”Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem, este un prim pas important. Din 15 mai se vor deschide saloanele de coafură, frizerie, cabinetele stomatologice, muzeele. Toate, în condiții speciale de distanțare, de igienă. Cu toții vom purta mască de protecție când sunt în spații închise, când ne deplasăm cu mijloacele de transport în comun” , a declarat președintele României.