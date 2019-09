MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 30 septembrie-6 octombrie 2019. Ghidare pentru claritatea ta!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Citeste aici DESPRE TOTI ARHANGHELII SI CUM SA TE CONECTEZI CU EI.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

TRAIESTE CU BUCURIE BUCURIA DIN TINE

Arhanghelul Raguel : "Te sustin sa vezi bucuria din tine si sa o urmezi zi de zi. "

Mesaj suplimentar :

Arhanghelul Raguel si ingerii sai te incurajeaza acum sa iti urmezi inima la aceasta etapa a vietii tale. Fa ceea ce iti face inima sa cante, fa ceea ce te face sa zambesti, sa dansezi si sa fii plin de viata. Sa iti traiesti bucuria este asa de important ! Este de fapt singurul tau scop aici pe pamant. Daca te intrebi ce ar trebui sa faci cu viata ta, acest mesaj iti arata ca ai de ales acea cale care te umple cu bucurie si fericire. Atat. Asta e tot. Aceasta este cheia catre pacea interioara si implinirea vietii. Daca te-ai simtit trist sau coplesit, fa-ti timp sa faci ce simti ca iti da viata. Fie ca e un hobby sau doar ca petreci timp cu cineva drag, esti incurajat sa o faci cat mai repede si des. Orice te face sa te simti binecuvantat, plin de energie si in viata este bucuria ta. Cand faci asta, atragi experiente pozitive si iubitoare care sterg intunericul.

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Numele de Raguel inseamna "prietenul lui Dumnezeu" si rolul sau principal este sa creeze armonie si ordine in relatii. El are puterea de a rezolva dispute si este deseori numit si "Arhanghelul dreptatii si corectitudinii". Daca te afli intr-o situatie conflictuala, cere-i lui Raguel sa actioneze ca mediator. El va veni cu solutii creative in care toata lumea are de castigat. El ne ajuta sa ne reamintim importanta relatiilor, atat romantice cat si personale – este important sa avem oameni buni in preajma noastra. Raguel este unul din ingerii justitiei si munceste indeaproape cu Mihail si Zadkiel ca sa rezolve situatii corect si pentru binele inalt al tuturor. Cheama-l in ajutor cand vrei sa creezi legaturi armonioase in orice relatie interumana.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

NUMARA-TI BINECUVANTARILE

Arhanghelul Zadkiel : "Multumeste Universului si ingerilor pentru binecuvantarile din viata ta."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Zadkiel :

Atunci cand iti numeri binecuvantarile, tu devii un magnet pentru si mai multe binecuvantari. Cand primesti acest mesaj, ingerii Arhanghelului te incurajeaza sa vezi toate darurile dintr-o situatie prin care treci. Este important sa te mentii focusat si aliniat cu experiente iubitoare in viata ta, pentru ca acestea te vor duce in siguranta spre pasii tai urmatori.

Ia-ti timp sa vezi lucrurile uluitoare din viata ta. Ingerii nu te considera nerecunoscator dar vor ca tu sa realizezi ce ai deja bun in viata ta. Este important sa te focusezi cu bucurie pe ce ai in loc pe ce nu ai, pentru ca asta te ajuta sa te mentii prezent, focusat si deschis spre abundenta si suportul care este deja disponibil pentru tine. Incepe prin a-ti scrie binecuvantarile si a trimite multimiri Creatorului tau pentru ele.

Lucrul cu Arhanghelul Zadkiel :

Arhanghelul Zadkiel radiaza bucurie, iertare, iubire, libertate si mila. El este conectat cu a saptea raza sau flacara violet. Are puterea de a ridica vibratiile si il poti chema pentru a te ilumina si a te elibera de vibratiile joase.

Numele lui Zadkiel inseamna "Dreptatea lui Dumnezeu" si el ne ajuta sa ne eliberam neiertarile fata de sine si fata de altii. Roaga-l sa vina in visele tale si sa actioneze ca un aspirator, curatand toate toxinele emotionale din inima ta. El se va asigura ca nevoile tuturor vor fi implinite iar vindecarile emotionale apar in moduri miraculoase.

Aura lui Zadkiel este de culoare albastru indigo profund. Cand porti cristalul numit lapis lazuli poti simti conexiunea cu Zadkiel. Tine aceasta piatra aproape de sprancene ca sa ti se activeze ceakra urechii si sa auzi clar vocea divinitatii.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

FA-TI TIMP CA SA RESPIRI

Arhanghelul Sandalfon : "A sosit timpul sa respiri cu usurinta, stiind ca noi, ingerii, suntem cu tine si in preajma ta mereu."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Sandalfon :

Acest minunat Arhanghel al armoniei ti-a trimis acest mesaj pentru ca, impreuna cu ingerii si ghizii tai, au vazut ca esti grabit si agitat printre multe sarcini de facut si programe pline si ei vad cum acest lucru iti afecteaza pacea interioara. Ei te incurajeaza sa iti iei clipe libere / ore / zile si sa respiri. Nu oricum ci constient, divin. Este foarte important pentru starea ta de bine sa te odihnesti si sa permiti energiei tale sa iti ajute corpul fizic. cand ai prea multe de facut in acelasi timp si te grabesti, ajungi sa faci mai putine. Deci, incetineste ritmul, ia-ti timpul necesar, respira rar si adanc, din stomac, bucura-te de aerul din preajma ta si iti vei face si treburile cu succes.

Luandu-ti timp liber cu scopul de a respira constient inainte de a-ti incepe ziua sau la final cand digeri evenimentele de peste zi, tu de fapt iti acorzi timpul si spatiul de a revizui experientele pozitive pe care le-ai avut sau pe care le proiectezi sa le ai. Cand te grabesti asa de mult, tu vezi mai putine binecuvantari si nu ajungi sa te bucuri de pacea vietii si de motivele de bucurie. Cand iti iei timp sa respiri si sa savurezi aerul minunat, tu incepi sa iti recunosti binecuvantarile divine si oamenii din viata ta. Esti aici sa te bucuri de viata, nu sa treci grabit prin ea. Asadar, relaxeaza-te si respira. Pe masura ce o vei face, vei atrage unii ingeri si mai aproape de inima ta.

Lucrul cu Arhanghelul Sandalfon :

Arhanghelul Sandalfon ii ajuta pe oameni sa-si vindece tendintele agresive si duce rugaciunile noastre catre Creator. Sandalfon ii ajuta pe muzicieni, in special pe cei care folosesc muzica in scopuri vindecatoare.

Unul din rolurile principale ale sale este sa duce rugaciunile noastre si sa se asigure ca primeste raspunsuri la ele. Sandalphon afirma ca fiecare rugaciune sau dorinta este auzita si i se raspunde, desi uneori raspunsul vine in alte forme decat cele asteptate. Toate rugaciunile sunt de importanta egala pentru divinitate si sunt suficienti ingeri care sa ii ajute pe toti oamenii de pe pamant. Cheama-l pe Sandalphon daca simti ca ai dificultate cu a primi cadourile vietii si abundenta pe care o meriti.

Aura lui Sandalphon are o nuanta calma de turqoise, precum oceanul translucid tropical. Mediteaza la aceasta culoare sau tine aproape o piatra asociata cu energia sa – turquoise – si simte cum ritmul batailor inimii devine mai lent. Sandalphon te poate ajuta ca vorbele si actiunile tale sa fie mai blande si delicate dar totodata puternice. Fiind arhanghelul asociat cu muzica, ii poti simti puternic prezenta atunci cand asculti muzica, canti cu vocea sau la un instrument muzical.

