MFE: Program finanţat cu 5 milioane de euro din fonduri europene pentru specializarea profesioniştilor în cardiologia pediatrică

Autoritatea de Management pentru pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MFE, a lansat, vineri, în consultare publică, Ghidul solicitantului "Competenţe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice - boli cardiovasculare, chirurgie şi ATI'.



"Finanţarea specializării profesioniştilor din domeniul cardiologiei pediatrice are loc în contextul în care malformaţiile cardiace la copii reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de mortalitate în primul an de viaţă al nou-născuţilor. Finanţarea din fonduri europene reprezintă una dintre soluţiile noastre pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni cardiovasculare. Ne dorim să asigurăm suficient personal medical - medici şi asistente specializate - care să aibă grijă de copiii cu astfel de afecţiuni", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul interimar al Fondurilor Europene. Apelul POCU va asigura formarea a cel puţin 200 medici şi asistenţi medicali care lucrează în spitale din regiunile mai puţin dezvoltate ale ţării: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia", se arată în comunicat.



În cadrul programului vor putea depune proiecte autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale, cu competenţe în cardiologie pediatrică care îndeplinesc următoarele condiţii: au secţie/compartiment de cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară copii, anestezie şi terapie intensvă copii, bloc operator copii cu facilităţi în vederea chirurgiei pe cord deschis, laborator de cardiologie intervenţională şi cateterism cardiac, angiografie şi electrofiziologie; au angajaţi cel puţin trei medici cu experienţă în chirugia cardiovasculară copii, trei medici ATI cu experienţă în anestezia şi terapia intensivă cardiovasculară pediatrică, patru medici cardiologi pediatri/cu competenţă în cardiologia pediatrică, un cardiolog cu competenţă în cardiologie intervenţională pediatrică.



Propunerile şi sugestiile pe marginea documentelor supuse consultării publice sunt aşteptate din partea celor interesaţi până pe data de 18 iunie 2019.