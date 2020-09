Mihaela Rădulescu a uitat de luxul din Monaco şi trăieşte în rulotă: "Nu mai ştiu cum arată civilizaţia"

"M-am mutat cu totul la rulotă. Pro TV-ul şi-a făcut treaba, au fost generoşi, mi-au luat un apartament la un hotel în Bucureşti, m-au instalat acolo. Am venit prima zi la filmare şi când am văzut că fac vreo două ore pe drum, în loc să dorm, am zis de mâine dorm la rulotă. Am întrebat trei lucruri simple: merge apa caldă, am WC, căldură, internet. Când am avut răspunsul corect la toate întrebările m-a mutat aici. De o lună nu am mai plecat de aici, nici măcar până în colţul străzii. Nu mai ştiu cum arată civilazaţia" , a povestit Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu a vorbit despre acest sezon al emisiunii "Orăşeni vs. Săteni", precum și despre noii concurenți.

"Este un proiect anormal. Am hotărât să punem față în față două categorii de oameni foarte diferite: orășeni vs. săteni. Sunt foarte multe contradicții între cele două lumi", a declarat Mihaela Rădulescu.

La Ferma. Orășeni vs Săteni, opt orășeni care nu-și văd viața de zi cu zi fără agomerație și oportunitățile pe care le asigură orașul și 8 săteni care nu ar putea renunța la liniștea și libertatea de acasă vor fi protagoniștii noului sezon în cursa pentru câștigarea premiului de 50 000 de euro și al titlului de Fermierul anului.

Emisiunea "Ferma. În Plus" poate fi urmărită exclusiv online pe Pro TV Plus, urmând ca în fiecare zi de marți, miercuri și joi să apară câte o nouă ediție, de la ora 23:30, imediat după încheierea show-ului de la TV, notează sursa citată.