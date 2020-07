Mihai Covaşă, unul dintre cei mai buni cercetători din lume, despre Covid-19: "Nu e fake. Cumnatul meu e mort şi sora mea e în spital"

Pandemia de coronavirus l-a găsit pe profesor peste Ocean și nici acum nu poate reveni în România, din cauza restricțiilor de călătorie. Avertizează oamenii care nu cred în acest virus şi spune că doi membri din familia lui au fost afectaţi, unul dintre cumnaţi a murit, iar sora lui este internată în spital.

„Sora mea este acum internată la spitalul Rădăuţi cu COVID-19, cumnatul meu, de la o altă soră, a murit de COVID-19 în urmă cu câteva zile. Sunt mai mult de jumătate de milion de morţi la nivel mondial. SUA are peste 130.000 de morţi, de trei ori mai mulţi decât au avut în războiul din Vietnam. Nu este o glumă, nu este nimic fake.

Pentru a nu ucide economia trebuie să învăţăm să trăim cu acest virus. A fost o perioadă foarte grea şi este în continuare o perioadă foarte grea. Faptul că se relaxează pentru partea de economie nu înseamnă că virusul a plecat. Virusul este în continuare acolo şi trebuie să limităm transmisia. Au fost cazuri în care medicii s-au sinucis pentru că n-au mai putut să facă faţă presiunilor la care erau expuşi zilnic. Am toată stima şi respectul pentru cei care au lucrat în spitale ca să salveze vieţi”, spune Covaşă, potrivit scrie adevărul.ro.

A fost director la institutul de cercetare din Franţa, cel mai important din Europa

Mihai Covaşă a terminat liceul în Rădăuţi, iar apoi a urmat cursurile superioare la Iaşi. După absolvire, în 1981, a lucrat în Suceava, la Avicola, apoi la Direcţia Agricolă. Şansa a fost de partea sa în clipa în care a mers la un studiu de master în Anglia, acolo unde a studiat fiziologie şi nutriţie la Universitatea din Leeds, loc unde şi-a luat şi masteratul.

„După ce am absolvit doctoratul în 1994, în Anglia, am plecat pentru o scurtă perioadă în Canada, unde am lucrat ca şi consultant în nutriţie la companii particulare. Cercetarea mea se ocupă cu semnalele care sunt la nivelul tubului digestiv, care dictează cât consumăm şi ce duce la obezitate, supraponderalitate”, a precizat Mihai Covaşă, pentru monitorulsv.ro.

Şi-a continuat apoi munca de cercetare la Universitatea din Washington, unde a stat 2 ani pentru studiile postdoctorale, apoi ca şi cadru didactic încă 4 ani. Ulterior, a plecat la universitatea din statul Pennsylvania, care este una dintre cele mai mari universităţi din Statele Unite, cu circa 100.000 de studenţi. Aici a stat 7 ani de zile şi a predat cursuri de nutriţie atât la studii de licenţă, cât şi la master.

„Pentru că mi-au plăcut întotdeauna progresul şi provocarea am acceptat după un an de negocieri o ofertă venită de la institutul de cercetare din Franţa, în domeniul nutriţiei umane. Este cel mai mare institut pe acest domeniu din Europa şi al doilea din lume. Este foarte renumit în Paris şi are centre de cercetare peste tot în Franţa.

Motivul a fost acela de a pune bazele unui grup de fiziologie umană care să interacţioneze cu microbiologia. Şi cercetarea era provocatoare, studiile de floră microbiană intestinală deja au ajuns într-un stadiu interesant şi de aceea scopul meu a fost să pun bazele unui grup de cercetare pe fiziologie, care să interacţioneze cu microbiologia. M-am mutat în Franţa, în acea funcţie de director de cercetare, cu laboratoarele respective, cu oamenii respectivi, cu cercetători şi am început cu programul de cercetare care continuă şi acum”, a mai spus profesorul universitar doctor Mihai Covaşă.