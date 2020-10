Mihai Mărgineanu, de partea lui Dan Bittman în scadalul cu Covid-19: "Oile nu ascultă. Ele doar injură şi se enervează"

”Oameni putini, restul populatie , spunea un regretat actor candva pe la mijlocul anilor 90.



Adica, ca sa inteleaga si conformistii anului 2020, sunt mult mai multe oi decat lupi. Si ca sa inteleaga si conformistii mai tari de cap ai anului 2020, adica sunt foarte multi prosti si prea putini destepti in aceasta lume normala.

Totdeauna, desteptii au trait altfel decat turma , au fost liberi si s-au exprimat liber atunci cand au avut de spus ceva. Oile, in schimb, au inventat politically corect.



Dan Bitman este un om liber, destept si vreti nu vreti, unul dintre marii artisti in viata ai poporului asta din care fac parte multe oi senile. Este un om destept, educat, a demonstrat tot ce era de demonstrat pe lumea asta. A fost rand pe rand student, absolvent, rocker si ne-rocker, prezentator de succes, om poltic si om de afaceri, tata a trei baieti mari si frumosi si visul erotic al tuturor iubitelor noastre.

Atunci cand un om ca Dan Bittman are ceva de spus, orice destept din Romania sau de aiurea, ar trebui sa asculte ca poate invata ceva. In general, oile nu asculta. Ele doar injura si se enerveaza in fata televizorului!”, scrie Mihai Mărgineanu pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi: Revolta artiştilor. Dan Helciug: "Numărul concertelor mele a scăzut cu 90%"

Oameni putini, restul populatie , spunea un regretat actor candva pe la mijlocul anilor 90. Adica, ca sa inteleaga si... Publicată de Mihai Margineanu pe Luni, 26 octombrie 2020

Dan Bittman critică guvernanţii pentru gestionarea pandemiei

Dan Bittman a intervenit duminică la România TV pentru a explica poziţia sa referitor la pandemia de Covid şi măsurile luate de autorităţi pentru a o combate. Artistul a spus că nu îndeamnă la revoltă socială, ci ar vrea doar măsuri care să aibă sens şi a declarat că nu are încredere în actualul guvern.

"Eu de la bun inceput am spus ca nu sfatuiesc sa nu se poarte masca sau ca nu cred in covid. Mi se pare ca lucrurile nu se gestioneaza cum ar trebui, nu sunt pentru iesiri in strada, pentru confruntari cu jandarmii.

Dar nici aratatul asta cu degetul, faceti asa, ca stim noi si doar asa e bine. I-am lasat pe guvernanti noua luni sa aiba grija de noi si nu au facut-o.

Daca sunt 20.000 de testari pe zi, ar trebui sa vedem macar o coada, undeva, la un spital. Si nu e cum ni se spune, ca se fac in 15 secunde testele astea, pana treci de bodyguarzi etc, trec cateva minute.

Acum cateva zile s-a jucat un meci cu o echipa romaneasca, in Bulgaria, cu 12.000 de spectatori pe stadion, aici, langa noi, si nu s-a intamplat nimic. Trebuie sa fim atenti, sa ne spalam pe maini in continuare. Asta am invatat in noua luni, sa ne spalam pe maini? Nu stiam asta? Mi se pare o naivitate, credeti ca doar spalandu-ne pe maini si purtand masca asta suntem in siguranta. Ca am hotarat noi ca virusul asta sare, asa, din planta in planta, la doi metri? Ca am stabilit noi ca doi metri", a spus Dan Bittman la România TV.