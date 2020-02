Mihai Trăistariu a făcut anunţul bombă pe Facebook: "Surpriza vieţii mele. Am aflat că am un fiu"

Recent, a făcut o postare pe reţelele de socializare, în care a scris un mesaj bombă şi anume că are un fiu. Bineînţeles, totul a fost în spirit de glumă, pornind de la imaginea în care are faţă de copil.

"In seara asta ... surpriza vietii mele. Am aflat ca am un fiu. Iar nebuna de maica-sa i-a dat dat numele Mihaita ... ca sa nu ma uite! Daca stii cine e maica-sa ... da-i repede tag", a scris Mihai Trăistariu pe pagina sa de Facebook.

Mihai Trăistariu, mărturii despre cea mai rușinoasă situație intimă

În ultimii ani, Mihai Trăistariu a uimit cu ipostazele în care s-a fotografiat în timp ce avea doar lenjerie intimă pe el, dar și cu mesajele intime pe care le-a primit de la doamne și domnișoare… iar în urmă cu câteva ore, el și-a dorit din nou să iasă în evidență! De data aceasta, artistul a așternut pe Internet cinci situații neplăcute din timpul școlii și tot atâtea bune. Experiența rea trăită în clasa a VIII-a i-a oripilat pe mulți dintre cei care au citit mărturiile cunoscutului cântăreț.

“Mini interviu (eu cu mine)… Cinci RELE din timpul școlii…

1. Eram prin gimnaziu. Când primeam scrisori de la prieteni de departe, din țară, prin poștă … le corectam cu roșu și le trimiteam înapoi.

2. Am fost tocilar convins. Într-a VIII-a am învățat pentru examen … toate cele 8 comentarii PE DE ROST. Cuvânt cu cuvânt. Într-a XII-a, pentru BAC, am învățat primele 10 comentarii pe de rost… din totalul de 107, după care am abandonat ideea. Și am început, DE NEVOIE, să învăț logic. La oral am luat 10.

3. În liceu, nu mi-a plăcut Istoria și Chimia. Drept pentru care am copiat la greu. Ca să nu-mi stric media. Tocilaru’… tot tocilar.

4. Într-a IV-a am cerut-o în căsătorie pe colega mea. Monica o chema. I-am trimis un bilet printre rânduri, de la coleg la coleg … Biletul n-a mai ajuns la Mona. Tovarășa învățătoare l-a citit în fața clasei: «Mona, vrei să te căsătorești cu mine? Câți copii vrei să avem? Tu mă iubești… că eu te iubesc?» Mona a început să plângă de rușine iar pe mine m-au tuns zero. Aveam 10 ani.

5. În clasa a VIII-a, terorizat și înspăimântat de profa de franceză ( Florea o chema