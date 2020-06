Ministerul Educaţiei: N-am fost consultaţi referitor la documentul retras.Vom decide varianta de reguli care se va potrivi cel mai bine

Nu am citit în întregime documentul respectiv, dar trebuie să ţinem cont de mai multi factori. Noi nu am fost anuntati de aceste reguli. Oricum, regulile, pe care le vom aplica din toamnă, vor fi decise în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. Am colaborat foarte bine până acum cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, împreună cu care vom realiza acele variante pentru revenirea copiilor la şcoală. Şi în această perioadă am decis împreună varianta care s-a potrivit cel mai bine la un anumit moment.

În cadrul Ministerului Educaţiei există un grup de lucru, care împreună cu sindicatele, cu ONG-urile va creiona o serie de strategii pentru revenirea elevilor la şcoală din toamnă.

Reamintim că redeschiderea şcolilor din toamnă, în baza unui set de reguli recomadate de Ministerul Sănătăţii şi Institutul de Sănătate Publică, a generat dezbateri aprinse în ultimele ore. Potrivit documentului, din toamnă, clasele vor avea maximum 10-15 elevi, elevii vor sta maximum 4 ore pe zi la școală, iar fiecare oră de curs va dura cel mult 30 de minute. Mai mult, elevii vor merge la şcoală prin rotaţie, iar cât unii elevi vor participa la ore din clase, alţii vor participa la ore online. Miercuri, autorităţile au retras documentul de pe site-ul MS pe motiv că nu mai este de actualitate în faza epidemiologică actuală.

Evaluarea Naţională, desfăşurare fără cusur

Sunt reguli care au in vedere sanatatea copiilor. S-a dovedit ca in timpul examenelor de Evaluare Naţională şi în cele două saptamani de pregatire pentru Evaluare, copiii au respectat regulile, în scoala s-au respectat toate acele reguli de organizare. Dupa cele două zile de evaluare nationala pot spune că totul a decurs foarte bine.

În momentul in care se va apropia inceputul anului scolar, daca vom avea un astfel de context epidemiologic, in cadrul grupului de lucru vom avea in vedere mai multe strategii.

Sa ne gandim ce presiune era inaintea Examenelor Nationale. Au trecut doua probe si totul a decurs foarte bine. Vreau sa le multumesc elevilor, parintilor, cadrelor didactice. Organizarea a fost foarte buna.

Să luam partea buna a acestei pandemii, a inceput digitalizarea invatamantului romanesc

Motivul pentru care numele candidaţilor la Evaluarea Naţională vor fi publicate în format anonimizat

Am ales sa anonimizam numele copiilor in virtutea prelucrarii datelor cu caracter personal. La prima proba, la Limba Română, părinţii au primit declaratie pe care ar fi trebuit s-o completeze, însă au fost parinti care nu si-au dat acordul. Prin urmare, am luat decizia anonimizării la nivel de minister.

Rezultatele acestor examene sunt publice, dar rezultatele inseamna notele si media. Copiii pot gasi pe liste un cod si notele in dreptul acestui cod. Nu vor exuista erori, noi colaboram cu o firma care are toata baza de date si sunt bine realizate.