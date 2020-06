Mirabela Dauer şi-a schimbat religia: Vine o vreme când trebuie să fii îngropat

Mirabela Dauer a dezvăluit că și-a schimbat religia pentru a putea fi înmormântată în România, confrom tradițiilor. Artista s-a născut din părinți evrei, însă a ales să treacă la ortodoxism în urmă cu mai mulți ani.

"Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toți prietenii mei sunt ortodocși.

Artista a povestit că sora și nepoții ei care trăiesc în Israel i-au înțeles alegerea și nu s-au suparat. Mirabela Dauer este foate mulțumită de decizia sa și de faptul că a avut parte de un botez.

"Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii. Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit", a spus Mirabela Dauer, în emisiunea "Vorbește lumea", de la PRO TV.