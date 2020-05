Mircea Badea a fost oprit de Poliţia Română. Ce s-a întâmplat între prezentator şi oamenii legii: "A fost un adevărat circ"

Prezentatorul de la Antena 3 era cu mașina tatălui său, așa că i-a prezentat polițistului talonul auto, după care nu a mai găsit asigurarea, pentru a-i arăta omului legii că totul este în ordine, motiv pentru care s-a ales cu un avertisment.

”Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit poliția. Sare un polițist din mașina lor. I-am dat buletinul, permisul, declarația, adeverința de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu mașina lui tata. Arăt talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o găseam.

A fost un adevarat circ. Nu am găsit-o. A venit să îmi dea un avertisment. El a făcut circul ăsta pentru că n-am semnalizat când am oprit. Am tras și eu de volan și am pus frână. M-am oprit când ați sărit din mașină. Tot ce am povestit a fost pe scurt.

Mulțumesc poliției din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot.”, a zis Mircea Badea.

Cum se apară Mircea Badea de coronavirus

Prezentatorul Mircea Badea a explicat într-un video cum se apară de ”carcalac” ( coronavirus). În același timp acesta a anunțat o acțiune de mare amploare la care participă cu scopul de a ajuta sistemul sanitar din România.

Prezentatorul de la Antena 3 a rămas fără măști de protecție și a fost nevoit să improvizeze cu o mască pe care a luat-o din revista copilului său. Prin această modalitatea, Mircea Badea a anunțat că se alătură unei acțiuni care are ca scop ajutare sistemului sanitar din România.

”Bună ziua! Sunt Mircea Badea şi mă păzesc de carcalac cu această mască pe care am luat-o din revista copilului. Este singura pe care o am, nu mai am deloc măşti din alea de pus pe gură şi pe nas, dar important e să aibă doctorii pentru ei …şi facem un teledon ( strângere de fonduri difuzată la televizor), duminică pentru ei de la ora 13… să strângem morman.

Am aici telefon la care voi răspunde şi dumneavoastră veţi dona astfel încât să strângem morman de bani pentru sistemul sanitar. Nu aduce anul ce aduce mormanul… duminică începând cu ora 13:00. Vă mulţumesc! La revedere!”, este mesajul transmis românilor.

