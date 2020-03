Mircea Badea prins de poliţie cu VITEZĂ pe DN1. Reacţie dură: "Atât i-a dus capu' pe ei!"

Mircea Badea a dezvăluit în cursul ediției de miercuri a emisiunii "În gura presei" cum a fost amendat de de poliţiştii de la Poliția Rutieră după ce a circulat peste limita de viteză și a fost luat de radar pe DN1.

"Veneam de pe DN1 și exact la ieșirea din pasaj era miliția care stătea cu radarul și te lua din pasaj. Desigur că mă trage pe dreapta și zice: "Bună seară, actele!". Îi dau actele, eu nu vorbesc cu ei niciodată. Dacă mă întreabă "Ați băut?" le răspund, dar altfel nu!

M-au oprit pentru nimic, nu mi-au luat carnetul. Mi-au dat o amendă. Am stat 20 de minute, cu alți patru. Unul dintre ei avea o mașină de vreo 200 de mii de euro, îți dai seama ce l-a afectat pe ăla că a plătit o amendă de 200 de lei. Probabil depășise viteza, în pasaj, la 1:30 noaptea. Când ieși din pasaj pe mijlocul DN1 e zid de beton, nu traversează nimeni. Am stat 20 de minute și mă gândeam că în timpul ăsta unii își riscă viața. Nici nu știu cu cât am depășit viteza, cât scriau ei procesul verbal mă gândeam că unii își riscă viața, alții salvează vieți.

M-au apucat niște spume pe milițienii ăia, multe ar fi putut să facă! Ei au ales să stea la prinzătoare, în tunel, pe DN1. Atât i-a dus capu' pe ei și asta li s-a părut lor că e de făcut. 20 de minute l-am blestemat din tot sufletul meu. Și pe ceilalți 3. Pe ăia 4 i-am blestemat cu o intensitate... Zice "Observații aveți?", io zic "Nu!". Și zice multă sănătate!", a spus Mircea Badea.