Mircea Miclea îşi cere scuze faţă de Klaus Iohannis. "Ca să încheiem odată această poveste, îmi cer scuze pentru aceste interpretări"

Ca urmare a faptului că fostul ministru al Educaţiei Mircea Miclea a negat că a acordat un interviu pentru RomaniaTV.net şi a acuzat redacţia RomaniaTV.net că a publicat "o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context", am decis să facem publică înregistrarea interviului acordat de Mircea Miclea pentru România TV.

În înregistrările publicate pe RomâniaTV.net, Mircea Miclea poate fi auzit spunând "Președintele e un tâmpit. E un dobitoc. Ce să mai vorbesc… Vai de viața lui! A stat cinci ani de zile… Deci, nu, să lăsăm deoparte această temă".

Ulterior, Mircea Miclea a negat că a acordat interviul România TV.

"Nu am avut acest interviu cu Romania TV. Interviul este probabil o compilație din interviurile pe care le-am avut la Digi 24 și Europa liberă și probabil din alte surse. Dar, ca să încheiem odată această poveste, îmi cer scuze pentru aceste interpretări și luări de poziție care au apărut în spațiul public", a declarat Mircea Miclea pentru Edupedu.

Primele reacții la materialul publicat de Romaniatv.net au venit de la rectorii Marilen Pirtea și Remus Pricopie, care i-au luat apărarea lui Klaus Iohannis și i-au solicitat lui Mircea Miclea să-i ceară scuze președintelui.